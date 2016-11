(Bild: c't)

Nächste Woche kommt die neue Playstation mit stark verbesserter Grafik. Sie macht Spiele fit für 4K und rendert VR hübscher. Wir klären die technischen Details.

Die PS4 Pro soll Spiele wesentlich hübscher darstellen als die originale PS4 und erstmals 4K-Auflösung unterstützen. So mancher Besitzter der alten PS4 überlegt, ob sich ein Update lohnt. Wir konnten uns auf einem Sony-Event in London rund ein Dutzend Spiele anschauen, die die Grafik-Verbesserungen des Pro-Modells unterstützen. Außerdem erläuterte uns Mark Cerny, System-Architekt der PS4, welche Tricks die Entwickler einsetzen.

Bild 1 von 7 Tomb Raider: Vergleich zwischen HD auf der PS4 und 4K auf der PS4 Pro (7 Bilder) The Rise of the Tomb Raider bietet auf der PS4 Pro drei verschiedene Grafikmodi an: HD mit 60 fps, verbesserte Grafik und 4K Auflösung. Im folgenden vergleichen wir Bilder zwischen dem 60fps-Modus, der der Grafik auf der PS4 entspricht, und dem 4K-Modus auf der PS4 Pro. Zum besseren Vergleich haben alle Bilder die gleiche 4K-Grüße, die HD-Bilder wurden auf der PS4 Pro aber nur in 1080p gerendert.

(Bild: c't)

Denn auf dem Papier ist der neue Grafikchip nur 2,3 mal so schnell wie die alte GPU. Für 4K wäre jedoch die vierfache Leitung nötig. Doch dank spezieller Tricks wie etwa dem Checkerboard-Rendering, kommt die PS4 Pro auch mit weniger Ressourcen sehr nah an natives 4K-Rendering heran.

Am meisten verbessern sich VR-Spiele, denn sie können auf der PS4 Pro oft mit doppelter Auflösung gerendert werden. Auf 4K-Fernsehern mit HDR-Unterstützung profitieren Spiele nicht nur von der höheren Auflösung, sondern auch von der größeren Farbtiefe (die auf Screenshots leider nicht reproduzierbar ist). Im Vergleich scheint es, als würde man eine milchige Scheibe vor dem Fernseher entfernen, wenn man in den HDR-Modus umschaltet (das klappt auch auf der normalen PS4).

Bild 1 von 6 VR-Spiele: Vergleich zwischen PS4 und PS4 Pro (6 Bilder) Robinson The Journey: Auf der PS4 sehen die Farben dieses VR-Spiels etwas bläulicher aus. Konturen des Handschuhs links wirken verwaschen.

(Bild: c't)

Auf normalen HD-Fernsehern fallen die Unterschiede erst bei einem genaueren Blick auf (siehe Bilderstrecke mit der auf die PS4 Pro angepassten Version von "Uncharted 4", die wir auf einem HDTV geschossen haben). Viele Spiele können auf der PS4 Pro in Auflösungen bis zu 2160p gerendert, um dann per Supersampling auf Full-HD reduziert zu werden. Das vermindert Moiré-Muster und Kantenflimmern. Einzelne Titel wie "Rise of the Tomb Raider" erlauben auch eine Verdoppelung der Framerate auf 60 fps.

Bild 1 von 6 Uncharted 4: PS4 vs. PS4 Pro in Full-HD (6 Bilder) Uncharted 4: Beim Vergleich der beiden Version von Uncharted 4 auf der PS4 und PS4 Pro auf einem normalen HD-Fernseher fallen die Unterschiede nur marginal aus.

(Bild: c't)

Um die bessere Grafik der PS4 Pro jedoch auszunutzen zu können, müssen alte PS4-Spiele gepatcht werden. Sonst laufen sie auf dem Pro-Modell genauso gut oder schlecht wie auf der normalen PS4.

Wie die Technik genau funktioniert, erfuhr das Computermagazin c't im Gespräch mit Mark Cerny, Sonys Systemarchitekten der PS4. Der detaillierte Blick hinter die Kulissen zeigt erste Bildvergleiche und führt die zum Start bereits optimierten Spiele auf. Lesen Sie dazu:

Die PS4 Pro kommt am 10. November in den Handel und kostet 400 Euro – einhundert Euro mehr als das weiterhin vertriebene Standard-Modell. (hag)