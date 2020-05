PS4-Spiel "The Last of Us 2": Zwischenmenschliche Konflikte im neuen Trailer

War da nicht mal was mit Zombies? Untote tauchen im neuen Trailer zu "The Last of Us Part 2", das wie Teil 1 in einer Zombie-Apokalypse spielt, praktisch nicht auf. Stattdessen legen Entwickler Naughty Dog und Publisher Sony das Augenmerk auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der Überlebenden. Mittendrin: Protagonistin Ellie mit einer gehörigen Portion Vergeltungsdrang.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Neuer Trailer zu The Last of Us Part 2 (Quelle: Sony)

Schon die ersten Trailer zu The Last of Us Part 2 haben gezeigt, dass menschliche Konflikte in Teil 2 des Playstation-Exklusivspiels eine größere Rolle einnehmen werden. Ellie, im Vergleich zum Vorgänger von der Nebenprotagonistin zur Hauptfigur befördert, gerät mit einer Gruppe Überlebender aneinander – dabei geht es möglicherweise um den Tod ihrer Partnerin.

Leaks und Verzögerungen

Das kann man alles aus den emotionalen Trailern ableiten, inoffiziell veröffentlichtes Material verrät dagegen praktisch den gesamten Verlauf der Geschichte. Ins Internet gelangten die Spoiler über geleakte Zwischensequenzen von Teil 2, die offenbar von Hackern auf Naughty Dogs Amazon-Servern erbeutet wurden. Die Angreifer sollen eine Schwachstelle in einem Patch für ein anderes Naughty-Dog-Spiel ausgenutzt haben, um sich Zugriff auf die Server-Inhalte zu verschaffen. Sony ist seit Veröffentlichung der Cutszenes bemüht, die Videos aus dem Netz verschwinden zu lassen.

The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni für die Playstation 4, nachdem Sony den ursprünglich für Februar geplanten Release mehrfach verschoben hat. Im April wurde die Veröffentlichung sogar auf unbestimmte Zeit verschoben – obwohl das Spiel laut Sony praktisch fertig war. Die globale Coronakrise verhindere den Launch aus "logistischen Gründen", schrieb Sony auf Twitter.

Gemeint waren damit Einschränkungen im stationären Handel von Videospielen. Weltweit wird etwa die Hälfte aller Playstation-4-Spiele auf Datenträger verkauft. In Deutschland werden laut aktuellen Gfk-Zahlen immer noch 76 Prozent aller Konsolenspiele auf Datenträger erworben. Aufgrund der "zurückkehrenden Normalität in der globalen Vertriebsumgebung" habe man sich später auf die Veröffentlichung im Juni geeinigt, gab Sony schließlich bekannt.

Teil 1 von The Last of Us kam 2013 auf den Markt und gilt als eines der besten Spiele für die Playstation 3, ein Jahr später folgte eine Remastered-Version für die PS4. Auch Teil 2 sitzt genau zwischen zwei Konsolengenerationen: Ende des Jahres möchte Sony die Playstation 5 in den Handel bringen. The Last of Us Part 2 wird damit eines der letzten großen Exklusivspiele für die aktuelle Playstation.

(dahe)