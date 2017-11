Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen ultrareligiösen Hardlinern und der Polizei sind diverse soziale Medien in Pakistan gesperrt.

Mit Polizei, Militär und verstärkter Medienkontrolle versucht die pakistanische Regierung die angespannte Lage in der Hauptstadt Islamabad wieder in den Griff zu bekommen: unter anderem wurden Facebook, YouTube und Twitter gesperrt. Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi ließ auch Live-Berichterstattungen in TV-Sendern stoppen.

We are aware of reports that the Pakistani government has taken action to block Twitter service, as well as other social media services, and that users are having difficulty using Twitter in Pakistan. We are monitoring the situation and hope service will be fully restored soon.