Panasonic: Schönstes Fernsehbild bei allen Lichtverhältnissen

Panasonic-Fernseher werrden künftig "Dolby Vision IQ" unterstützen. Dabei handelt es sich nicht um ein neues HDR-Format; vielmehr passt der Fernseher wohl über (KI-)Algorithmen den Kontrast beispielsweise an die aktuellen Beleuchtungsverhältnisse im Raum an.

LG hatte eine entsprechende Funktion für Dolby Vision bereits im vergangenen Jahr ohne diese spezielle Bezeichnung bei seinen Fernsehern eingeführt. Auf der diesjährigen Pressekonferenz nutzt der Hersteller nun auch den Begriff.

Doch Panasonic geht laut Aussagen auf der CES noch einen Schritt weiter und will eine entsprechende Algorithmus aus eigener Entwicklung unter der Bezeichnung "Filmmaker Mode with Intelligent Sensing" auch HDR10, HDR10+, HLG und SDR anbieten. Die Bezeichnung dürfte manche Nutzer etwas verwirren, die gerade erst gelernt haben, dass der Filmmaker Mode erst einmal nur ein TV-Betriebsmodus ist, in dem unter anderem die Zwischenbildberechnung deaktiviert ist.

Und schließlich lässt sich Panasonics neues TV-Flaggschiff HZ2000 auch im Dolby-Vision-Modus kalibrieren. Ein Vertreter der Firma "Portrait Displays" erklärte dazu, dass man dabei auch die im Fernseher integrierte Dolby-Vision-Engine berücksichtige und für das dynamische HDR-Format wichtige Werte, die bei der Kalibrierung ermittelt werden, an diese zur weiteren Nutzung übergebe. (nij)