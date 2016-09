(Bild: Panasonic)

Zur Photokina hat Panasonic eine neue spiegellose Systemkamera im mittleren Preissegment angekündigt. Die G81 nutzt ihre 4K-Video-Fähigkeiten für Funktionen wie Focus-Stacking. Vom Flaggschiff GH5 gab es nur einen Prototyp.

Panasonic eröffnet den Photokina-Tag unter anderem mit einer neuen spiegellosen Systemkamera im gehobenen mittleren Preissegment. Die G81 gehört wie alle Spiegellosen des Herstellers zur Micro-Four-Thirds-Familie und platziert sich hier als Allrounderin über der Lumix G70. Wie die meisten ihrer Geschwister arbeitet auch die G81 mit einem Four-Thirds-Sensor mit einer Auflösung von 16 Megapixeln und einer Empfindlichkeit von maximal ISO 25.600. Das Magnesium-Gehäuse ist wetterfest, verspricht Panasonic. Spritzwasser und Staub sperre es somit aus.

Bild 1 von 5 Die Panasonic Lumix G81 in Bildern (5 Bilder) Die Panasonic G81 sitzt in einem wetterfesten Magnesiumgehäuse, das ein wenig an eine Spiegelreflexkamera erinnert. Tatsächlich gehört die Micro-Four-Thirds-Kameras zu den spiegellosen Systemkameras.

Wichtigste Neuerung der Lumix-Spiegellosen ist das Stabilisierungssystem Dual I.S. 2.0. Es kombiniert die 5-Axen-Bildstabilisierung in der Kamera mit der 2-Axen-Stabilisierung in den Lumix-Objektiven.

Des Weiteren baut Panasonic die 4K-Foto-Funktionen seiner Lumix-Kameras weiter aus. Die neue G80/81 beherrscht so nicht mehr nur die Post-Focus-Funktion zur Wahl verschiedener Schärfeebenen aus einer 4K-Serie, sie kommt auch gleich mit einer Stacking-Funktion. Diese setzt die verschiedenen Schärfeebenen in der Kamera gleich zu einem durchgängig scharfen Bild zusammen. Die Auflösung der einzelnen Frames der 4K-Serie liegt bei etwa 3328 × 2496 Pixeln (4:3), was einem 8-Megapixel-Foto entsprechen würde.

Im Oktober steht die neue Lumix-G-Kamera vermutlich in den Läden. Etwa 900 Euro werden dann voraussichtlich für die Spiegellose Micro-Four-Thirds-Kamera im Kit fällig.



2014 stellte Panasonic auf der Photokina die GH4 vor. 2016 folgt auf der Photokina immerhin die Ankündigung der GH5.

Bei 4k-Video und 4K-Foto will Panasonic aber längst nicht Halt machen. Auf der Pressekonferenz zur Photokina kündigte der Hersteller an, dass er an einer Nachfolgerin der GH4 arbeitet. Die GH5 soll im ersten Halbjahr 2017 auf den Markt kommen und eine Videoauflösung von bis zu 6K ermöglichen. Zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 will der Hersteller nach eigenen Angaben schon bei 8K angekommen sein. (ssi)