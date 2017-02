(Bild: Panasonic)

Panasonic hat auf dem MWC sein neues Toughbook CF-33 vorgestellt, ein extrem robustes Notebook mit abnehmbarem Tablet-Teil. In dem steckt topaktuelle Hardware und ein 3:2-Display, das sich auch bei gleißendem Sonnenlicht ablesen lässt.

Das neue Toughbook CF-33 ist so etwas wie das Surface Book unter den robusten Notebooks. Trotz der rauen Schale bietet es eine umfangreiche Ausstattung und folgt aktuellen Trends mit dem Display im 3:2-Format. Das lässt sich abnehmen und als Tablet benutzen. Statt der üblichen Schnittstellen-Diät bietet Panasonic in seinem Business-Gerät aber fast alles, was der Kunde für sein Unternehmen brauchen könnte, inklusive einer seriellen Schnittstelle und einem im laufendem Betrieb wechselbaren Akku.

Extrem heller Bildschirm

Der 12 Zoll große IPS-Touchscreen löst mit 2160 × 1440 Pixeln auf und ist beschichtet, um störende Reflexionen zu verhindern. Die Bezeichnung "matt" trifft es dabei nicht wirklich, mit seiner maximal 1200 cd/m² hellen Hintergrundbeleuchtung kommt es auch gegen direkte Sonneneinstrahlung locker an. Üblich sind auch bei High-End-Notebooks höchstens ein Drittel davon, bei zusätzlich spiegelnder Oberfläche.

Ins Display ist zudem ein Wacom-Digitizer für den mitgelieferten präzisen Stift integriert, der in einem Fach an der Seite des Tablet-Teils unterkommt. Der Bildschirm soll sich auch mit Handschuhen bedienen lassen.

Hinter dem Bildschirm steckt regulär ein Intel Core i7-7300U, auf Kundenwunsch kann aber ein Intel-Chip der sechsten Generation geliefert werden. Denn nur dieser läuft noch mit Windows 7 zusammen, das in Unternehmen noch verbreitet ist und von Panasonic optional als Downgrade anstatt Windows 10 angeboten wird.

Dazu kommen 8 GByte RAM und eine 256 GByte SSD, wahlweise auch hier mehr oder weniger. Auf der Rückseite gibt es einen 8-Megapixel-Kamera mit Blitz, vorne eine 2-MP-Webcam und voraussichtlich auch eine Infrarotkamera für Windows Hello. Unterstützt werden 11ac-WLAN und Bluetooth 4.1.

Je ein USB 3.0-, HDMI-, LAN- und Kopfhöreranschluss gibt es am Tablet, ebenso wie ein MicroSDXC-Slot. Zwei weitere Schnittstellen kann der Kunde aus einer Reihe Optionen wählen, an der Seite stehen Fingerabdruckscanner, SmartCard-Reader oder NFC zur Wahl, oben USB-2.0-Anschluss, eine echte serielle Schnittstelle oder eine spezielle runde USB-Buchse aus dem Automotive-Bereich.

Akku tauschen ohne auszuschalten

Das Toughbook kommt mit zwei Akkus, die sich einzeln im laufenden Betrieb wechseln lassen. Eine LED zeigt an, welcher der beiden gefahrlos entnommen werden und gegen eine frischen ausgetauscht werden kann. Mit den zwei Standard-Akkus schafft das Tablet 11 Stunden Laufzeit, optional gibt es Akkus, die doppelt solange halten. Damit die 44 Wattstunden Akkus überhaupt reinpassen, wird die Rückseite des Tablets ausgetauscht.

Einzeln wiegt das Tablet rund 1,5 Kilogramm, mit dem Tastaturdock sind es rund 2,7 Kilogramm. Damit das Notebook auch bei große Öffnungswinkel sicher steht, stützt der hinten an der Tastatur fest angebrachte Tragegriff die gesamte Konstruktion. Im Dock steckt kein weiterer Akku, aber jede Menge mit Klappen geschützter Anschlüsse. Darunter eine serielle Schnittstelle über USB, LAN-Buchse, drei USB-Anschlüsse, VGA-Ausgang und ein SDXC-Kartenleser.

Extrem robust und vielseitig

Laut Panasonic ist das "Full Ruggedized"-Gerät gegen Staub und eindringendes Wasser nach IP65 geschützt und übersteht Stürze aus 1,2 Metern.Für den Schreibtisch gibt es eine Port-Replikator, für den Einsatz im Auto gibt es zwei Antennenanschlüsse für GPS und den optionalen LTE-Mobilfunk.

Auch an Kunden des Vorgänger hat Panasonic gedacht: Um Fahrzeugeinbauten für das CF-31 und frühere Modelle weiter verwenden zu können, gibt es einen Adapter, auf den das CF-33 mit einer speziellen dünneren Tastatur ohne die Anschlüsse des Tastaturdocks aufgesetzt wird.

Ab Juni soll das Toughbook CF-33 erhältlich sein: Im Paket mit dem Tastaturdock wird es rund 3550 Euro kosten, solo als Tablet knapp 3000 Euro, jeweils ohne Mehrwertsteuer. Panasonic gibt drei Jahre Garantie. (asp)