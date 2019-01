Panasonic bringt weltweit erstes TV mit Unterstützung für HDR10+ und Dolby Vision

Lange haben Heimkino-Fans darauf gewartet, nun ist es endlich geschehen: Mit seinem neuen OLED-Spitzenmodell GZ2000 hat Panasonic im Rahmen der CES den weltweit ersten Fernseher präsentiert, der beide miteinander konkurrierenden dynamischen HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+ unterstützt.

Zur Erinnerung: Dolby hatte als erstes Unternehmen unter der Bezeichnung Dolby Vision ein dynamisches High-Dynamic-Range-Format (HDR) auf dem Markt gebracht, bei dem Filmstudios den gewünschten Bildeindruck nicht nur (wie beim statischen HDR10) einmal für den gesamten Film festlegen können, sondern Szene für Szene und sogar Bild für Bild.

Dolby gelang es, unter anderem LG, Loewe und Sony als TV-Hersteller für sein Format zu gewinnen. Filmstudios wie Warner, Universal und Sony Pictures lieferten passende Inhalte auf Ultra HD Blu-rays und als Videostreams. Auch Netflix und Apple iTunes ist mit an Bord.

Nicht überzeugen ließ sich von Dolbys proprietären HDR-Format hingegen Samsung, das stattdessen eine offene Variante unter dem Namen HDR10+ ins Leben rief. Panasonic und Philips Europa schlossen sich in der Folge an. Auch Amazon Video und 20th Century Fox stehen im HDR10+-Lager.

Endlich auch Fernseher

Zwar bieten einige Firmen, darunter Amazon mit dem Fire TV Stick 4K sowie Panasonic und Oppo mit UHD-Blu-ray-Playern bereits Zuspieler an, die beide Formate unterstützen, bei Fernsehern mussten sich Käufer aber bislang für eine Seite entscheiden. Damit ist bald Schluss: Panasonics GZ2000 soll in den Größen 55 und 65 Zoll in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, ebenso wenig Preise. (nij)