(Bild: Panasonic)

Panasonic ordnet sein Geschäft mit Kameras künftig der ″Appliances Company″ zu. Nikkei hatte zuletzt gemeldet, dass der Fotobereich bei Panasonic verkleinert oder sogar aufgelöst werden solle. Der Konzern widerspricht.

Panasonic erreicht in mehreren Unternehmensbereichen nicht mehr die gewünschten Ergebnisse und will seine Probleme offenbar durch Umstrukturierungen lösen. Wie die Nikkei Asian Revue berichtet, betreffen die neuen Strukturen auch den Kamerabereich, der bislang in der AVC Networks Company angesiedelt war. Er soll künftig der im Jahre 2003 etablierten Appliances Company zugeordnet werden. Dieser Bereich umfasst verschiedene Produkte, die an Endkunden verkauft werden – von der Mikrowelle über die Waschmaschine bis zum Reiskocher und nun eben auch Kameras.

Interpretationen und Dementi

Ob die Umstrukturierungen im Kamerabereich, wie dies von Nikkei und anderen interpretiert wurde, gleichbedeutend mit einer anstehenden Abwicklung sind, ist bislang unklar. Panasonic selbst hat inzwischen darauf hingewiesen, dass man den Kamerabereich nicht abbauen oder abwickeln wolle, sondern die Kamerasparte lediglich in einen anderen Unternehmensbereich verlagert habe. Für diese Sichtweise spricht die Tatsache, dass die für die Kamerasparte verantwortlichen Manager Yosuke Yamane und Yasuhiro Minami mit ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich ebenfalls in die Appliances Company wechselten.

Dass Panasonic aber durchaus von der Möglichkeit Gebrauch macht, bestimmte Bereiche abzustoßen, hat sich in der jüngeren Vergangenheit in der Folge der Übernahme des Sanyo-Konzerns gezeigt. Panasonic war offenbar in erster Linie am eneloop-Akkugeschäft von Sanyo interessiert. Nach der Übernahme wurde Sanyos Geschäft mit Weißer Ware an den chinesischen Haier-Konzern verkauft und das Kamerageschäft als Xacti Corporation ausgelagert. Wie schon zu Beginn der digitalen Kameraentwicklung unter dem Sanyo-Dach ist Xacti heute wieder als Entwickler und OEM-Fertiger gefragt. (msi)