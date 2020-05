"Paper Mario: The Origami King" erscheint im Sommer für die Nintendo Switch

Paper Mario kommt für die Switch: Nintendo hat mit "Paper Mario: The Origami King" den ersten Ableger für seine aktuelle Konsole angekündigt. Das Switch-Spiel kommt am 17. Juli in den Handel. Schon jetzt kann es imn Nintendo-Shop für 60 Euro vorbestellt werden.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Paper Mario (Quelle: Nintendo)

Die Kämpfe sollen im neuen Paper Mario in einer ringförmigen Arena stattfinden. Dabei geht es laut Nintendo darum, die einzelnen Ringsegmente so anzuordnen, dass die verschiedenen Gegner möglichst stark zusammengepfercht werden. Neben den Kämpfen verspricht Nintendo außerdem verschiedene Rätsel- und Minispiele. Das erste Paper Mario kam vor 20 Jahren für die Nintendo 64 in den Handel. Seitdem erschienen zahlreiche Ableger für verschiedene Nintendo-Konsolen, zuletzt "Paper Mario: Color Splash" für Nintendos Wii U.

Nintendo stellt seine Spiele normalerweise in "Nintendo Direct"-Livestreams vor. Eine laut VentureBeat ursprünglich für den Juni geplante Ausgabe soll allerdings ins Wasser fallen – angeblich, weil die Heimarbeit zu Verzögerungen im Produktionsplan von Nintendo-Spielen sorgt. (dahe)