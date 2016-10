Nach dem Skandal rund um die sogenannten Panama Papers wählen die Isländer vorzeitig neu. Weil die Inselbewohner der alten Machtelite misstrauen, könnten in Reykjavík künftig die Piraten mitregieren. Das wäre eine Premiere.

Wer auf einer abgelegenen Insel lebt, hat vielleicht mehr Mut zu Experimenten. Die Isländer haben das schon einmal bewiesen, als sie den Komiker Jón Gnarr 2010 zum Bürgermeister ihrer Hauptstadt Reykjavík wählten. Jetzt sieht es so aus, als würden sich die Menschen in dem 330.000-Einwohner-Land politisch wieder etwas Neues trauen. Vor der vorgezogenen Parlamentswahl am kommenden Samstag liegt die Piratenpartei in Umfragen knapp vorn – und könnte zum ersten Mal überhaupt in einer Regierung mitmischen.

Vertrauenskrise auf der Insel

Dass die Isländer den politischen Institutionen in ihrem Land tief misstrauen, spielt den Piraten in die Karten. Nach Wirtschaftskrise und Banken-Crash 2008 hatten sie gerade erst ein bisschen Vertrauen in ihre Politiker zurückgewonnen. Dann stürzten die sogenannten Panama Papers die Regierung in eine neue Krise. Der rechtsliberale Regierungschef Sigmundur Davíð Gunnlaugsson soll nicht nur Millionen in einer Offshore-Firma versteckt haben, sondern auch auf der Gläubigerliste der Krisenbanken stehen. Die Isländer kochten vor Wut.

Auf dem Platz vor dem isländischen Parlament, einem quadratischen Fleck Rasen, um den sich Cafés reihen, protestierten sie den ganzen April: die Ärztin, der Taxifahrer, die Verkäuferin. Nie sind in Island mehr Menschen auf die Straße gegangen. An einem Tag kamen mehr als 20.000 mit Trommeln und Trillerpfeifen, schmissen Bananen und Eier auf das Gebäude, das für sie für alles Übel stand: eine korrupte Regierung, ein gebeuteltes Gesundheitssystem, den Stillstand in Sachen neue Verfassung. Noch so ein Experiment der Isländer.

Reform der Verfassung vorantreiben

2012 hatten sie in einem Referendum für die von Bürgern erarbeiteten neuen Regeln gestimmt, die ein Zeichen des Neuanfangs nach der Krise sein sollten. Doch das Projekt liegt auf Eis. Es wieder voranzutreiben, ist das wichtigste Vorhaben der Piraten. "Die Verfassung ist ein Schritt dahin, die Dinge transparenter zu gestalten", sagt die Künstlerin Sara Oskarsson. "Das ist der einzige Weg, wie das Vertrauen in die Politik zurückerlangt werden kann."

Oskarsson hat ihr Atelier in einem alten Hochschulgebäude, einem abgenutzten Kasten 20 Busminuten südlich von Reykjavík. Die Isländerin ist 2012 aus Schottland zurück auf die Insel gezogen, weil sie will, dass ihre Kinder in der ruhigen Idylle aufwachsen. Doch dann macht sie vieles wütend. Die unterfinanzierten Krankenhäuser, der Opportunismus in der Politik, wo wenige gut vernetzte Isländer viel bestimmen. "Manchmal entschuldigen sie sich nicht einmal und kommen trotzdem damit durch."

"Die Panama Papers waren einfach nur die Spitze des Eisbergs", sagt Oskarsson. Über Facebook gründet sie die Gruppe "Jaeja", durch die die 35-Jährige zum Gesicht des Aufstands wird. Die Proteste zwingen den Ministerpräsidenten zum Rücktritt, die Neuwahlen werden um ein halbes Jahr vorgezogen. Reform ist das Zauberwort im Wahlkampf.

Große Parteienvielfalt

Sieben Parteien könnten es laut Umfragen ins Parlament schaffen – mehr als je zuvor. Doch voraussichtlich können keine zwei Parteien eine Regierung stellen, wie es die Isländer seit Jahrzehnten gewohnt sind. Auch mit Minderheitsregierungen haben die Inselbewohner so gut wie keine Erfahrung. Die meisten glauben, dass Island künftig von einer Mitte-Links-Koalition aus drei bis vier Parteien regiert wird.

Obwohl auch die Piraten nicht mehr so stark da stehen wie noch zu Beginn des Jahres, könnten sie die Anzahl ihrer Sitze im Parlament nach jüngsten Umfragen verfünffachen. Um eine Mehrheit zu erreichen, hat die Partei um Birgitta Jónsdóttir die anderen Oppositionsparteien kurz vor knapp zu Gesprächen zusammengetrommelt. "Wir sind gewillt, den Ministerpräsidenten zu stellen", sagt Jónsdóttir.

Der Journalist Þórður Snær Júlíusson glaubt aber nicht, dass künftig ein Pirat an der Spitze der Republik steht. "Sie haben Leute, die im Vordergrund stehen", sagt er. "Aber sie definieren sich als flache Organisation ohne Hierarchien." (mho)