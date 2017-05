Nutzer klagen über Ausfälle, die dazu führen, dass sie nicht mehr auf ihre Passwörter zugreifen können. Die Firma kann das Problem wohl momentan nicht lösen und empfiehlt einen Workaround.

Britische Benutzer des Passwort-Managers Lastpass klagen über Unerreichbarkeit des Dienstes, was dazu führt, dass sie keinen Zugriff auf die gespeicherten Passwörter haben und sich bei Webdiensten nicht mehr einloggen können.

Das Problem besteht seit Dienstag und auch Nutzer in anderen europäischen Ländern und den USA scheinen betroffen; in Deutschland funktioniert der Dienst bisher ohne Probleme. Lastpass bestätigte das Problem, scheint bisher die Ursache allerdings nicht gefunden zu haben.

We're investigating an intermittent connectivity issue affecting some users in the UK-Apologies for the inconvenience as we work to fix ASAP