Pavillon meets Heise am Mittwoch: Smart Farming - Chance für die Öko-Landwirtschaft?

Auch dieses Jahr finden sich Experten und heise-Redakteure zum Netztalk im soziokulturellen Zentrum Pavillon zu Hannover ein. Bis Donnerstag, 29. August, diskutieren sie mit dem Publikum über Datenschutz und Digitalisierung der Öko-Landwirtschaft. Zudem wird es eine Sc-Fi-Lesung geben. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Nachdem die Reihe "Pavillon meets Heise" Dienstag mit einer Diskussion über die Datenschutz-Grundverordnung startete, folgt am Mittwoch ein Ausflug in (nicht ganz) andere Gefilde.

Smarte Landwirtschaft und digitalisierte Bauernhöfe

Smart Farming soll die Landwirtschaft effizienter und umweltverträglicher machen. Die Anwendungen reichen von vernetzten Bienenstöcken über digitale Kartoffeln bis hin zu Drohnen, die Rehkitze aufspüren. Ob mit Satellitenbildern, Robotern oder Sensoren: Die Erfassung großer Datenmengen soll die Landwirtschaft präziser und nachhaltiger machen. Auch dem Öko-Landbau kommen die viel gepriesenen neuen Smart-Farming-Methoden zugute. Bei der Schädlingsbekämpfung kommen Drohnen zum Einsatz, beim Unkrautrupfen kleine autonome Roboter. Doch was ist dran an dem Hype? Wie profitieren Öko-Landwirte von den neuen Technologien?

Am Mittwoch diskutiert Jürgen Kuri ab 19 Uhr mit Miriam Staudte, stellv. Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag und Sprecherin für Landwirtschaft und Atompolitik, über die Schwerpunkte der Digitalisierung des Landes und der Landwirtschaft. Wie profitieren Öko-Landwirte von der neuen Technik? Sind die Voraussetzungen für solche Anwendungen überhaupt da?

Donnerstag: Ein Ausflug in die Zukunft

Am Donnerstagabend geht es dann ab 18:30 um Vorstzellungen von der Zukunft: Zusammen mit der c't und heise online ist der Hinstorff-Verlag in neue Welten aufgebrochen. Mit seinem Programmbereich Science-Fiction entführt der Verlag in die Welt von morgen. "Die Autorinnen und Autoren der Buch-Reihen heise online: Welten und Die c’t Stories denken unsere Welt konsequent weiter und werfen einen visionären Blick auf die Auswirkungen digitaler Techniken und künstlicher Intelligenz. Die bewegenden, fesselnden Erzählungen und Romane sind beste Unterhaltung, die Horizont erweiternd wirkt”, freut sich Eva Maria Buchholz, Leiterin des Hinstorff Verlages.

Gemeinsam mit den beiden Herausgebern Jürgen Rink, Chefredakteur c't und Jürgen Kuri, stellv. Chefredakteur heise online, führt sie ab 18:30 durch den Sci-Fi-Abend: Dieser beginnt mit einer Diskussion, welche Rolle Science Fiction überhaupt spielen kann, sowie Kurzgeschichten über das Morgen, gelesen von c't-Redakteur Ulrich Hilgefort und Isabel Grünewald, der Stimme des heise online Newsformats "kurz informiert".

Im Anschluss folgt ab 19:30 Uhr eine Lesung aus dem Roman "Die letzte Crew des Wandersterns" mit Autor und Robotik-Experte Hans-Arthur Marsiske. Abschließend kann über all das noch weiter diskutiert werden.

(jk)