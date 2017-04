(Bild: dpa, Lukas Schulze)

Bezahldienst Paypal übertrifft mit seinem Umsatz die Erwartungen und kann auch beim Gewinn und Nutzerzahlen deutlich zulegen. Die Aktie erklomm ein neues Rekordhoch.

Der Bezahldienst Paypal hebt seine Geschäftsziele nach einem starken Jahresauftakt an und wird dafür an der Börse gefeiert. Im ersten Quartal kletterte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf 384 Millionen Dollar (352 Mio Euro), wie die Ex-Ebay-Tochter am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse stiegen um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen deutlich.

Die starken Zahlen versüßte das Unternehmen den Anlegern noch, indem es Aktienrückkäufe für bis zu fünf Milliarden Dollar ankündigte. Außerdem schraubte Paypal seine Jahresziele hoch und stellt nun einen Umsatz von 12,5 bis 12,7 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 1,74 und 1,79 Dollar für 2017 in Aussicht. Am Markt kamen die Neuigkeiten gut an, die Aktie schoss nachbörslich um über sechs Prozent in die Höhe und markierte ein neues Rekordhoch.

6 Millionen neue Nutzerkonten konnte der Bezahldienst in dem ersten Quartal des Jahres hinzufügen, die Gesamtzahl liegt nun bei 203 Millionen Nutzerkonten. Kooperationen sollen dem Online-Bezahdienst nun auch den Weg an die Ladenkasse ebnen: Dank Partnerschaft mit Google wird Paypal nun auch in der Mobile-Payment-Plattform Android Pay unterstützt – allerdings erstmal nur in den USA. Auch eine Zusammenarbeit mit Wells Fargo zielt in diese Richtung. (Mit Material der dpa) / (axk)