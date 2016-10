Wendy Van Wynsberghe und das Designkollektiv "Libre Objet" suchen Fablabs und Hackerspaces, die sich an einer weltweiten Kunstaktion beteiligen und dabei eine ganz eigene Version des Lochbretts "Peggy" erstellen.

"Ein Design – X Versionen" lautet der Titel der Aktion, die Wendy Van Wynsberghe mit dem internationalen Kollektiv für Open-Source-Design "Libre Objet" gestartet hat. Sie rufen Fablabs und Hackerspaces auf, eine eigene Version eines Lochbretts herzustellen und darauf Projekte zu präsentieren. Bilder der Aktion sollen anschließend im Brüsseler Kunstverein "Constant" gezeigt werden.



Entwurf des Boards "Peggy"

Bild: Libre Objet Grundlage ist ein Lochbrettentwurf, der "Peggy" nach dem Englischen Wort Pegboard genannt wird. Die Dateien für verschiedene Ausführungen werden über die CERN Open Hardware License 1.2 zur Verfügung gestellt und dürfen unter dieser Lizenz genutzt, verändert und weitergegeben werden.

Dabei, so die Intention, sollen möglichst unterschiedliche Versionen entstehen, die der Vielfältigkeit an Makerspaces und Fablabs entsprechen. Je nach vorhandenden Materialien und Maschinen dürften die Boards an jedem Ort anders aussehen und andere Projekte zeigen.

Wer mitmachen möchte, hat noch bis zum 1. November Zeit, "Peggy" herzustellen, auf einer Plattform der eigenen Wahl hochzuladen und sich bei Van Wynsberghe zu melden. Die Ausstellung wird dann vom 8. Dezember bis 22. Januar in Brüssel zu sehen sein. (hch)