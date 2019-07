Don't Panic: "Per Anhalter durch die Galaxis" wird als TV-Serie umgesetzt

Der US-amerikanische Streaming-Dienst Hulu bekommt eine Serien-Umsetzung von "Per Anhalter durch die Galaxis". Das Werk von Douglas Adams soll vom "Lost"-Showrunner Carlton Cruse umgesetzt werden, berichtet das Magazin Deadline. Ebenfalls an der Produktion beteiligt ist demnach der Autor Jason Fuchs, der unter anderem an "Wonder Woman" gearbeitet hat.

Weitere Details zur geplanten Serienumsetzung von "Per Anhalter durch die Galaxis" (im Original "A Hitchhiker's Guide to the Galaxy") nennt der Deadline-Bericht nicht. Unklar ist zum Beispiel, welche Schauspieler an dem Projekt beteiligt sein werden. Die Serie werde ein "modernes Update" für das kultige Sci-Fi-Franchise, heißt es lediglich. Die Rechte für "Per Anhalter durch die Galaxis" gehören Disney.

Hulu nicht in Deutschland verfügbar

Offen ist, ob, wie und wann man die Hitchhiker's-Serie in Deutschland sehen kann. Das Format wird für den US-Streaming-Dienst Hulu produziert, der in Deutschland nicht angeboten wird. Aber auch in den USA ist die Zukunft von Hulu ungewiss: Der Streaming-Dienst gehört derzeit zu zwei Dritteln Disney und zu einem Drittel Comcast. Ab 2024 kann Disney Comcast die verbleibenden Anteile abkaufen und somit zum Alleineigner aufsteigen.

Sowohl Comcast als auch Disney wollen bald mit einem eigenen Streaming-Dienst an den Markt gehen. Disney+ soll im November in den USA starten, der Launch in weiteren Märkten soll zwei Jahre später abgeschlossen sein. Disney hat signalisiert, Hulu weiterhin als separates Angebot behandeln zu wollen.

Der neue Streaming-Dienst Disney+ könne demnach für familienfreundliche Inhalte genutzt werden, während es auf Hulu auch Filme und Serien für ein erwachsenes Publikum geben soll.Das Unternehmen will möglicherweise auch Bundles mit beiden Streaming-Diensten anbieten. Diese Planung bezieht sich aber in erster Linie auf die USA. Denkbar ist, dass Disney die Inhalte aus seinen verschiedenen Streaming-Diensten für Deutschland in einem einzelnen Angebot bündelt. (dahe)