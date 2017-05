Mit einer seit langem erwarteten Executive Order hat der US-Präsident den Chefs von US-Behörden die Verantwortung für Cybersicherheit übertragen. Sie sollen nun das Risiko evaluieren, dann werde geprüft, ob das Geld für Gegenwehr reicht.

US-Präsident Donald Trump hat Ministern und Behördenchefs die Verantwortung für die Cybersicherheit in ihren Häusern zugewiesen. Das ist einer der wichtigsten Aspekte eines schon seit langem erwarteten Dekrets zur Cybersecurity, das Trump nun unterzeichnete. In der Vergangenheit hätten die Chefs von US-Behörden oft auf ihre IT-Angestellten verwiesen, wenn es Probleme gab, erläutert The Hill. Auch darüber hinaus werde das Dekret von Experten gutgeheißen, schreibt das Politmagazin. So wird Behörden nun die Anwendung eines Richtlinienpapiers zum Schutz kritischer Infrastruktur vor Cyberangriffen des National Institutes of Standards and Technology (NIST) vorgeschrieben.

Alle Chefs von US-Behörden und -Ministerien haben demnach nun 90 Tage Zeit einen Bericht zum Umgang mit dem Risiko von Cyberangriffen zu erstellen. Das Heimatschutzministerium und das Amt für Haushaltswesen sollen dann prüfen, ob jeweils das Budget ausreicht, um diesen Risiken zu begegnen. Außerdem soll die IT-Architektur der Bundesbehörden modernisiert werden. Dazu sei auch bereits ein Gesetz auf den Weg gebracht, schreibt The Hill.

Großes Interesse im Weißen Haus

Die Executive Order zur Cybersicherheit wurde schon seit Trumps Amtsantritt erwartet, sogar eine bereits angekündigte Unterzeichnung war vom Weißen Haus wieder abgesagt worden. Grund für die Verzögerung war der Washington Post zufolge auch der Wunsch des nationalen Sicherheitsberaters Herbert Raymond McMaster, das Dekret zu überprüfen. Auch der Berater und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner habe Einfluss auf das Dokument genommen und einen Teil entfernt. (mho)