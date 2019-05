Personalmangel: Erstes LKA sucht Zivilisten zur Sichtung von Kinderpornografie

Weil dafür zu wenige Polizisten verfügbar sind, will das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt als erste deutsche Polizeibehörde Zivilisten mit der Sichtung und Auswertung von kinderpornografischem Material betrauen. Erstmals sollen damit Menschen ohne die dreijährige Polizeiausbildung für solche Tätigkeiten eingesetzt werden, hatte zuerst die Rheinische Post berichtet. Dafür werden demnach 24 Stellen eingerichtet und es seien erstaunlich viele Bewerbungen eingegangen, heißt es. Vermutlich hänge das mit der Berichterstattung um die Missbrauchsfälle in Lügde zusammen, vermutet man beim LKA.

Die Pläne für die Initiative sind dem Bericht zufolge älter als die Berichte über die Missbrauchsfälle in Lügde, der aber für vermehrte Aufmerksamkeit gesorgt haben könnte. Beim LKA rechnet man demnach damit, dass die neu eingestellten Kräfte dafür sorgen dürften, dass andauernde Missbrauchsfälle schneller und früher erkannt werden und lokale Polizisten entlastet werden. Beworben hätten sich ganz unterschiedliche Menschen, darunter Bürofachangestellte, Juristen und eine Psychotherapeutin. Sie seien zwischen 25 und 55 Jahren alt und ungefähr gleich viele Männer und Frauen. Um genommen zu werden, müssen sie unter anderem den polizeilichen Sicherheitscheck bestehen.

Bei der Polizei ist man sich auch bewusst, dass die psychische Belastung beim Sichten enorm ist. Man werde deshalb auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Psychohygiene achten. Denkbar seien auch Teilzeitstellen, damit Einzelne eventuell nur 15 Stunden pro Woche auf die verstörenden Inhalte gucken müssen. Noch läuft das Auswahlverfahren. In der Ausschreibung wird unter anderem eine abgeschlossene Ausbildung im IT-, Büro-, oder Verwaltungsbereich mit guter Abschlussnote oder ein Studium verlangt. Die Suche soll bis Ende Juni abgeschlossen sein. Danach ist dem Bericht zufolge eine kurze Ausbildung in Seminarform geplant, damit die Helfer dann noch in diesem Jahr mit ihrer Arbeit beginnen können. Bei der sollen ihnen Seelsorger beiseite stehen. (mho)