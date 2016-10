Adobe hat die Bildbearbeitung Photoshop Elements und die Videoschnitt-Software Premiere Elements in Version 15 veröffentlicht. Mit neuen Assistenten kann man Mimik ändern, Bewegungsunschärfe hinzufügen und die Farben in Videos korrigieren.

Die Bildbearbeitung Photoshop Elements und das Videoschnittprogramm Premiere Elements erleichtern Heimanwendern den Einstieg, indem sie für Routine-Aufgaben und populäre Effekte Assistenten anbietet, die Schritt für Schritt zum Ergebnis führen. Diese Möglichkeiten hat der Hersteller Adobe mit dem neuesten Release 15 erweitert.

Photoshop Elements 15

So lassen sich nun Porträts wie in der aktuellen Photoshop-Version mit Reglern bearbeiten: Mund, Nase und Augen sowie das gesamte Gesicht bekommen so eine anderen Form oder Position. Der Bewegungsradius hält sich dabei in verträglichen Grenzen, damit die abgebildeten Personen in maximaler Reglerposition nicht vollends entstellt wirken.

Ein weiterer Assistent ergänzt Fotos um Bewegungsunschärfe, beispielsweise um Fotos von Sportwagen oder Läufern die Anmutung von Geschwindigkeit zu geben. Nach Freistellen des Motivs mit dem Schellauswahlwerkzeug wendet der Assistent auf den Bildhintergrund den radialen Weichzeichner an.



Auf Wunsch dienen Schriftzüge als Beschnittmasken. Ein dritter Assistent erstellt Beschnittmasken aus Schriftzügen, sodass die Buchstaben ein hinterlegtes Foto zeigen. Die Schriftzüge ergänzt das Progamm und Relief- und Schatten-Effekte. Insgesamt bringt das Programm nun 45 Assistenten mit.

Erstmals lassen sich in Photoshop Elements mehrere Effekte kombinieren. Außerdem kann man Effekte mit dem Pinsel auftragen und individuelle Rahmen erzeugen.

Premiere Elements 15

Das Videoschnittprogramm für zu Hause hat von Lightroom den Filter "Dunst entfernen" geerbt. Die Korrekturfunktion kom in Lightroom 6 hinzu. Mit ihr lässt sich Nebel aus einem Foto herausrechnen oder künstlich hinzufügen; nun können damit auch Videos in Premiere Elements bearbeitet werden.

Mittels Gesichtserkennung rückt Premiere Elements auf Wunsch Personen in den Mittelpunkt eines Videos. Mit "dynamischen Collagen" lassen sich mehrere Videos zu einem Gesamtbild verbinden. Hintergrundmusik ergänzt das Programm passend zu Länge des Films.

Preise und Verfügbarkeit



Dynamische Collagen zeigen mehrere Video gleichzeitig. Photoshop Elements 15 und Premiere Elements 15 sind ab sofort für Windows und OS X im Adobe Store erhältlich.

Die Programme kosten einzeln jeweils knapp 100 Euro. Die Kombination aus beiden Programmen kostet etwas weniger als 150 Euro. Upgrades sind einzeln für gut 80 Euro und im Bundle für gut 120 Euro erhältlich. (akr)