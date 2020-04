Pkw-Absatz in Europa halbiert

Der Absatz von Pkw ging im März in Europa um die Hälfte zurück. Auch in China und Indien habe sich der Pkw-Absatz gegenüber dem Vorjahr halbiert, gibt der Verband der Automobilindustrie (VDA) bekannt. In den USA und Brasilien sei es deutlich zweistellig abwärts gegangen, nur in Japan sei das Minus einstellig geblieben.

Die massive Einschränkung des öffentlichen Lebens, die Schließung von Handelsbetrieben und die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit von Zulassungsstellen, hätten zu den teils massiven Einbrüchen geführt, erläutert der VDA.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Volkswagen bricht ein

In Europa seien im März insgesamt 853.100 Pkw neu zugelassen worden, 52 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In Deutschland gaben die Neuzulassungen um 38 Prozent nach. Der VDA geht davon aus, dass der Pkw-Markt im gesamten Jahr 2020 gegenüber 2019 um 20 Prozent schrumpfen wird.

Der Umsatz von Volkswagen ging laut einer aktuellen Mitteilung im ersten Quartal mit 55 Milliarden Euro um 5 Milliarden gegenüber dem Vorjahr zurück. Wegen der Corona-Pandemie geht das Unternehmen nicht mehr davon aus, seine Pläne für 2020 erreichen zu können, eine neue Prognose sei nicht möglich.

Italien schwächelt am meisten

Am stärksten ist der Absatz mit 85 Prozent in Italien eingebrochen. In Frankreich und Spanien gingen die Neuzulassungen um fast 72 beziehungsweise 69 Prozent zurück. Großbritannien verbuchte ein Minus von 44 Prozent.

Februar 2020 Januar-März 2020 Anzahl Veränderung

20/19 in % Anzahl Veränderung

20/19 in % Europa (EU28+EFTA) 853100 -51,8 3054700 -26,3 Europäische Union (EU-27) 567300 -55,1 2480900 -25,6 Westeuropa (EU15+EFTA) 773800 -52.9 2763600 -27,1 Neue EU-Länder (EU13) 79300 -38,2 291100 -18,7 Russland 398500 1,8 USA 992400 -37,9 3476500 4,5 Japan 485300 -8,9 1148500 -10 Brasilien 156300 -21,8 534300 -8,1 Indien 143000 -51 657200 -22,1 China 1022000 -48,2 2832900 -45,2

In den USA wurden im März 992.400 Pkw und Light Trucks verkauft, 38 Prozent weniger als im Vorjahr. In China ging das Marktvolumen um 48 Prozent auf 1,0 Millionen Neufahrzeuge zurück, in Indien um 51 Prozent auf 143.000 Pkw und in Japan um 9 Prozent auf 458.200 Fahrzeuge. (anw)