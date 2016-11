Zwischen der EU-Kommission und der Bundesregierung zeichnet sich laut einem Medienbericht eine Einigung über die Pkw-Maut ab.

Die EU-Kommission will wohl doch nicht mehr gegen die in Deutschland geplante Pkw-Maut klagen. Eine Kommissionssprecherin sagte laut Zeit online, die Gespräche zwischen dem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und der EU-Kommission seien auf gutem Weg, um das Problem zu lösen.

Die Bundesregierung plant, für Ausländer auf Autobahnen eine Maut einzuführen. Während Inländer ihr Geld über eine niedrigere Kfz-Steuer zurückbekommen sollen, seien die Sätze für die Kurzzeit-Tickets "überproportional teuer" und damit diskriminierend, hatte die EU-Kommission moniert. Ursprünglich sollte die Maut schon Anfang dieses Jahres eingeführt werden, liegt aber seit den Einwänden der Kommission auf Eis.

Lösung wohl noch im November

Bei Gesprächen, die teilweise direkt zwischen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Dobrindt stattgefunden haben sollen, seien "sehr weitreichende Fortschritte gemacht worden", heißt es nun. Die Kommission sei "sehr zuversichtlich, dass letzte noch offene Fragen im Laufe des Novembers" geklärt würden.

Künftig könnte es günstige Kurzzeit-Vignetten für Pendler und Touristen geben. Diese sollten für ein Wochenende oder zehn Tage gelten, heißt es in dem Bericht. Auch dürfte mit einer Pkw-Maut die Steuerbelastung für deutsche Autofahrer nicht wie von der CSU gewollt 1:1 sinken. Stattdessen soll sich die KfZ-Steuer in Deutschland künftig an Umweltgesichtspunkten orientieren. Deutsche Fahrer umweltfreundlicher Autos könnten künftig auch weniger Abgaben zahlen. (anw)