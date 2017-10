Im Multiplayer-Spiel Playerunknown's Battlegrounds wimmelt es vor Cheatern. Und es werden immer mehr. Täglich werden tausende Accounts gesperrt.

Das Mehrspieler-Actionspiel Playerunknown's Battlegrounds verzeichnet seit Monaten ein starkes Nutzerwachstum, gleichsam steigen die Zahlen von Cheatern kontinuierlich. Das Entwicklerstudio Bluehole bekommt das Cheater-Problem allerdings kaum in den Griff. Zur Bekämpfung von Cheatern kommt bei Battlegrounds der BattlEye-Service zum Einsatz.

BattlEye erklärte vor kurzem, dass man seit dem Early-Access-Start von Playerunknown's Battlegrounds bereits über 322.000 Cheater-Accounts gesperrt habe. Dabei hat sich die Anzahl der Cheater allein innerhalb der vergangenen vier Wochen mehr als verdoppelt. Derzeit sperrt BattlEye nach eigenen Angaben durchschnittlich zwischen 6.000 und 13.000 Cheater pro Tag. Die überwiegende Mehrheit stamme dabei aus China. Aus Statistiken des Dienstes SteamSpy geht hervor, dass rund 42 Prozent der Battlegrounds-Spieler aus China stammen. Zum Vergleich: zwölf Prozent der Spieler kommen demnach aus den USA, knapp sieben Prozent aus Korea und knapp vier Prozent aus Deutschland. Insgesamt existieren gut 16,5 Millionen Accounts.

