Playstation 5: Laut Ubisoft nur zur PS4 abwärtskompatibel

Sony hat bisher noch nicht verraten, inwiefern die Playstation 5 mit den Spielen für ältere Konsolengenerationen kompatibel sein wird. Nun hat sich offenbar Ubisoft mit Informationen zur Abwärtskompatibilität zu weit aus dem Fenster gelehnt: "Abwärtskompatibilität wird für unterstützte PS4-Titel verfügbar sein, für Spiele der Playstation 3, Playstation 2 oder Playstation wird sie aber nicht möglich sein", hieß es auf einer Support-Seite für Ubisoft-Spiele.

Diese Passage hat Ubisoft mittlerweile gestrichen, nachdem sie in Online-Foren und bei Gaming-Seiten für Aufregung gesorgt hatten. "Playstation-4-Spieler werden Mehrsieler-Partien mit Playstation-5-Spielern beitreten können", heißt es bei Ubisoft nur noch.

Wissen oder Spekulation?

Die Frage nach der Abwärtskompatibilität ist eines der größten Fragezeichen, die aktuell noch hinter der PS5 stehen – gemeinsam mit der Frage nach dem Preis. Bekannt ist lediglich, dass die meisten PS4-Titel auch nahtlos auf der PS5 funktionieren sollen. Ob auch Titel für ältere Konsolengenerationen funktionieren, ist aber offen. Sony hat bereits verraten, dass der aktuelle Dualshock 4 auf der PS5 nur für PS4-Titel geeignet ist – von älteren Spielen war nicht die Rede.

Unklar ist, woher Ubisoft die Informationen auf seiner Support-Seite genommen hat. Es ist gut möglich, dass große Spieleunternehmen wie Ubisoft schon jetzt wissen, ob die PS5 abwärtskompatibel sein wird. Theoretisch könnte es sich aber auch um Spekulation auf Basis der aktuellen Kenntnislage gehandelt haben.

Xbox Series X startet auch ältere Spiele

Eine klarere Faktenlage hat Konkurrent Microsoft geschaffen: Die Xbox Series X wird Titel für die Xbox One ausführen können. Spiele für ältere Xbox-Konsolen können auf der Xbox Series X außerdem per Emulator gespielt werden.

Viele Spiele, die in den wenigen verbleibenden Monaten vor Start der neuen Konsolen auf den Markt kommen, können außerdem für Xbox Series X und Playstation 5 "aufgewertet" werden. Nutzer können solche Spiele wir "Cyberpunk 2077" also für PS4 oder Xbox One kaufen und bekommen später eine optimierte Fassung für die jeweilige Nachfolger-Konsole. (dahe)