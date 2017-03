Sonys Streaming-Angebot Playstation Now umfasst bald auch PS4-Spiele. Spannend ist das für PC-Spieler, die sich Exklusivtitel nicht entgehen lassen wollen. Das Haar in der Suppe: In Deutschland gibt es Playstation Now noch gar nicht.

Playstation Now wird bald auch erste Spiele der PS4-Generation umfassen. In den nächsten Wochen sollen die ersten privaten Tests beginnen. Im Angebot des Streaming-Dienstes befinden sich aktuell 483 Playstation-3-Spiele, die von Sony-Servern wahlweise auf die Playstation 4 oder Windows-PCs gestreamt werden können. Auf anderen Systemen, etwa der Playstation Vita, wird PS Now bald abgeschaltet.

Ursprünglich wollte Sony mit diesem Streaming-System eine Form der Abwärtskompatibilität für die PS4 gewährleisten. Das Streaming der PS4-Titel ist aber vor allem für PC-Spieler interessant, die sich Exklusivtitel nicht entgehen lassen wollen.

Deutschland wartet

Man sollte allerdings nicht davon ausgehen, dass gleich aktuelle PS4-Blockbuster wie Uncharted 4 zur Verfügung stehen. Bei Playstation Now handelt es sich um ein Abo-Angebot: Wer zahlt - in den USA kostet Now 20 US-Dollar im Monat - bekommt Zugriff auf alle Spiele in der Bibliothek. Das Geschäftsmodell lässt also nur Spiele zu, die sich einzeln nicht mehr großartig verkaufen.

Bis etwa Uncharted 4 zum PC-Streaming bereitsteht, dürfte es noch dauern. Zu den derzeit beliebtesten Spielen auf Playstation Now gehören laut Sony Red Dead Redemption (2010), Mafia II (2010) und Batman: Arkham Origins (2013). Die Playstation 4 kam Ende 2013 in den Handel.

Die ausgewählten PS4-Spiele sollen im normalen Playstation-Now-Abo enthalten sein. Von möglichen Zusatzkosten ist bislang nicht die Rede. Der große Haken: In Deutschland ist Playstation Now noch nicht in fertiger Version verfügbar, das Streaming-Angebot gibt es bislang nur in den USA, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. (dahe)