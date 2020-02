Poco X2: Xiamis Mittelklasse-Smartphone hat ein 120-Hz-Display

Xiaomi hat das zweite Handy mit Poco-Branding vorgestellt: Das Poco X2 ist vorerst nur für den indischen Markt angekündigt und soll dort in der günstigsten Ausführung umgerechnet 200 Euro kosten. Ob das X2 nach Deutschland kommt, ist offen. Der Vorgänger, das Pocophone F1, ist in Deutschland erhältlich.

Ungewöhnlich am Poco X2 ist vor in erster Linie der Bildschirm, der eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hz hat. Am oberen Rand des 6,67 Zoll großen Bildschirms ist eine im Display sitzende Kerbe platziert. Der LC-Bildschirm hat eine Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln.

Das Poco X2 wird von einem Snapdragon 730G angetrieben. Der SoC wurde im vergangenen April vorgestellt. Das "G" steht für Gaming: Der Chip unterstützt im Vergleich zur Standard-Variante des Snapdragon 730 einige Features, die Spiele-Performance verbessern sollen. Ansonsten ist unterscheiden sich die beiden Fassungen aber nicht. Der Akku des X2 ist mit 4500 mAh recht großzügig ausgelegt.

64-Megapixel-Kamera

Insgesamt hat das Poco X2 gleich sechs Kamera-Module: Vorne steht eine kleine 2-Megapixel-Linse der 20-Megapixel-Selfie-Kamera zur Seite. Der hintere Hauptsensor ist ein Sony IMX 686 mit 64 Megapixeln, er wird von einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamer und zwei 2-Megapixel-Modulen ergänzt.

Lesen Sie auch Xiaomi Mi Note 10 im Hands-on: Fünf Kameras, 108 Megapixel und ein Riesenakku

In Indien erscheint das Poco X2 in drei verschiedenen Varianten mit 6 oder 8 GByte Arbeitsspeicher und 64, 128 oder 256 GByte an internem Speicherplatz. Welche dieser Varianten wann nach Deutschland kommen, ist derzeit noch offen. Den Fokus auf den indischen Markt erkennt man bereits am Namen des neuen Xiaomi-Handys: Es konkurriert direkt mit dem Realme X2 des gleichnamigen chinesischen Konkurrenten, der auf dem indischen Markt ebenfalls sehr beliebt ist. (dahe)