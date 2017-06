Inhaltsverzeichnis Pokémon Go: 24 Stunden mit dem neuen Arena-System Steiniger Weg zur Reform Auf einer Seite lesen

Am Donnerstag Abend wurde das lange versprochene neue Arena-System für das Smartphone-Spiel Pokémon Go freigeschaltet. Nach Anlaufschwierigkeiten läuft das neue System mittlerweile halbwegs stabil – nachdem Niantic noch heftig an Details geschraubt hat.

Gegen 21:45 deutsche Ortszeit Donnerstag war es soweit: Die neuen Arenen von Pokémon Go öffneten weltweit ihre Türen. Am Grundprinzip hat sich wenig geändert: Spieler setzen ein Pokémon in die Arena und markieren sie damit für ihr Team. Spieler desselben Teams können ihre Pokémon dazustellen, um sie gemeinsam gegen Angreifer der beiden anderen Teams zu verteidigen.

Die Umsetzung der ursprünglichen Arenen hatte jedoch zahlreiche Schwächen und war selbst vom Entwickler Niantic schnell zur Notlösung erklärt worden, quasi ein Platzhalter für das eigentlich angestrebte System. Die nächsten Monate war Niantic aber damit beschäftigt, Server-Kapazitäten anzupassen, Bugs zu beseitigen und Schummlern das Handwerk zu legen. So kommt die Überarbeitung der Arenen erst jetzt, fast ein Jahr nach Start des Spiels.

Die neuen Grundregeln



Die neue Arena-Lobby. Die neuen Arenen haben von vornherein sechs Plätze frei; das bisherige Hochleveln mit Prestige-Training entfällt. In jeder Arena kann nur ein Pokémon desselben Typs sitzen; die Zeiten der Dragoran-Cluster sind also vorbei.

Neu ist auch, dass sich Arenen wie Pokéstops abernten lassen: Eine Schaltfläche unten rechts in der Lobby führt zur "Photo Disc", die beim Drehen Items abwirft. Gehört die Arena zum eigenen Team, erhält man einen Team-Bonus: ein bis zwei zusätzliche Items und 63 Erfahrungspunkte (statt 50). Das Luxus-Accessoire Pokémon Go Plus erkennt Arenen derzeit nicht als Pokéstops.

Der bisherige Timer, der alle 21 Stunden pro besetzter Arena 10 In-Game-Münzen zur Abholung bereitstellte, ist ebenfalls Geschichte: Jetzt erhalten Spieler für 10 Minuten, die sich ihr Pokémon in der Arena hält, 1 Coin. Maximal kann ein Spieler pro Tag 50 Coins erspielen.

Diese Coins erhalten Spieler erst, wenn ihr Pokémon aus der Arena von einem Angreifer aus der Arena geworfen wurde. Solange das Pokémon in einer Arena sitzt, verliert es kontinuierlich an Motivation – zu erkennen an einem Herz über dem Pokémon in der Detailansicht, das sich langsam leert. Ein über der Arena schwebendes Herz signalisiert, wie die Motivation der Arena insgesamt aussieht.

Mit fallender Motivation sinken auch die Wettkampfpunkte (WP) des in der Arena abbestellten Pokémon. Um sein Monsterchen wieder fit zu machen, muss der Spieler es mit Beeren füttern, wobei die Sorte egal ist. Hierbei kann man auch demotivierte Pokémon der Team-Mitglieder wieder hochpäppeln.

Arena-Kampfregeln



Vor dem Kampf. Die erste Arena-Kampfrunde verläuft sehr ähnlich wie zuvor: Zwar hat Niantic ein bisschen an der Effektivität der Movesets gefeilt, doch davon ist im Kampf nicht viel zu merken. Verteidiger weichen weiterhin keinen Angriffen aus. Vor einem Kampf zeigt das Spiel kurz einen Bildschirm mit einem statistischen Überblick von Angreifer und Verteidiger. Nach dem Sieg über einen Verteidiger lässt einem das Spiel die Wahl, ob man gegen den nächsten Arena-Gegner antreten oder den Angriff abbrechen will.

Im Unterschied zu früher sortieren Arenen die Verteidiger nicht mehr in der Reihenfolge ihrer WP in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad. Jetzt bekämpft man die Verteidiger in der Reihenfolge, in der sie in die Arena gestellt wurden.

Mit jedem verlorenen Kampf verlieren die Verteidiger an Motivation, sodass ihre WP schneller sinkt. Bei 0 WP leert sich das Herz über dem Verteidiger und er sinkt erschöpft zur Seite: ohnmächtig.

Nach einem Sieg über alle Verteidiger landet man wieder in der Arena-Lobby, kann von dort aus direkt seine Angreifer heilen und einen neuen Durchlauf starten. Durch die gesunkenen WP der Verteidiger werden die folgenden Durchläufe immer leichter, zumal immer mehr Gegner ausscheiden – sofern niemand vom verteidigenden Team in Reichweite ist.

Denn: Solange eine Arena bekämpft wird, können Team-Kollegen zwar keine zusätzlichen Pokémon einstellen, wohl aber die vorhandenen Verteidiger mit Beeren stärken. So kann man einem Übernahmeversuch begegnen, indem man die Verteidiger immer wieder gesundfüttert. Das ist zwar immer noch kein richtiges PvP-Spiel, kommt ihm aber schon relativ nahe.

Pokémon mit WP oberhalb von 3000 verlieren stärker an Motivation als schwächere Verteidiger. Starke Pokémon brauchen also häufigere Beeren-Stärkung.