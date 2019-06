Pokémon Go: Abenteuerwoche belohnt Vielspieler

Niantic bläst wieder zur Jagd auf Gestein-Pokémon: Vom 4. bis zum 11. Juni findet im AR-Spiel Pokémon Go die Abenteuerwoche statt. Event-begleitende Boni zielen darauf ab, dass Spieler möglichst viele Kilometer zurücklegen und neue Gegenden erkunden. Auch sollen Pokéstops die ganze Woche über themenbezogene Feldforschungsaufgaben ausgeben.

Gestein-Monster fangen, ausbrüten und bekämpfen

Die Abenteuerwoche 2019 beginnt am Dienstag, den 4. Juni und endet exakt eine Woche später, am 11. Juni, jeweils um 22 Uhr (13:00 PDT).

Zu rechnen ist mit einem gehäuften Auftauchen von Gestein-Pokémon, darunter Amonitas, Anorith, Kleinstein, Liliep, Rihorn und Stollunior. Darüber hinaus sollen aus 2-km-Eiern verstärkt Monster vom Gestein-Typ wie beispielsweise Anorith, Larvitar, Liliep, Onix und Schilterus schlüpfen. Insbesondere Letzteres dürfte Spieler erfreuen, die bislang noch kein Bollterus entwickeln konnten. Als Raid-Gegner hat Entwicklerstudio Niantic bisher nur Onix angekündigt – mit vager Aussicht auf weitere Gegner vom Typ Gestein.

Komplettisten werden sich darüber freuen, dass im Rahmen des Events drei neue schillernde Monster-Varianten erscheinen sollen, und zwar Anorith, Liliep und Onix. Anorith wird braun statt grün, Liliep und Onix werden grün statt violett beziehungsweise grau. Bei vergangenen Events war es so, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Pokémon in der ersten Stunde besonders hoch lag – wer kann, sollte daher am Dienstag um 22 Uhr noch einmal zur Jagd um den Block gehen.

Anreize zum Spazierengehen

Als "Kumpel" ausgewählte Pokémon sammeln während der Abenteuerwoche viermal so schnell Bonbons ein. Noch interessanter: Beim ersten Drehen eines Pokéstops spendiert Niantic zehnmal so viele Erfahrungspunkte wie sonst – also 2.500 statt 250. Das ist ein lockender Anreiz, zum schnelleren Level-Aufstieg neue Gegenden zu erkunden.

Für die Dauer der Abenteuerwoche viertelt Niantic zudem die Entfernungen zum Ausbrüten von Eiern – ein 2-km-Ei schlüpft also schon nach 500 Metern. In der Vergangenheit war es so, dass die reduzierte Entfernung erst bei Eiern eintritt, die nach Beginn des Events in Brutmaschinen gelegt wurden.

Kurze Erklärung für Nicht-Spieler und neue Spieler: Pokémon Go stellt eine Brutmaschine bereit, mit der sich an Pokéstops eingesammelte Eier ausbrüten lassen. Um ein Ei auszubrüten, muss der Spieler zu Fuß eine bestimmte Entfernung zurücklegen. Grün gepunktete Eier schlüpfen nach zwei Kilometern, gelbe nach fünf, rote nach sieben und violette nach zehn Kilometern. Damit das Spiel die zurückgelegte Entfernung protokolliert, muss das Spiel im Vordergrund laufen und der Spieler darf sich mit maximal 10 km/h fortbewegen – Rad- oder Autofahren zählt also nicht.

Seit Herbst des vergangenen Jahres misst das Spiel die Entfernung unter bestimmten Bedingungen auch bei inaktiver App. Unter iOS muss man hierfür die Apple-eigene Health-App verwenden, unter Android das dortige Pendant Google Fit. Dann muss man in den Einstellungen von Pokémon Go nur noch "Abenteuer-Sync" einschalten, damit zurückgelegte Entfernungen auch bei inaktivem Spiel zählen.

Wer Abenteuer-Sync einschaltet und in der Abenteuerwoche 50 Kilometer zurücklegt, den will Niantic zum Ende des Events mit 50.000 Einheiten Sternenstaub beschenken sowie mit 15 der begehrten Sonderbonbons.

Am Montag endet die Relaxo-Flut

Derzeit häufen sich schlafende Relaxos im Spiel – allerdings nur bis Montag. (Bild: Niantic)

Kurz nach der Ankündigung von Pokémon Sleep erschien im Spiel plötzlich gehäuft das bisher sehr seltene Normal-Pokémon Relaxo. Im Unterschied zu regulären Relaxos steht die neue Variante nicht in der Landschaft herum, sondern liegt auf dem Rücken und schläft.

Die ersten beiden Fangversuche der Event-Relaxos misslingen immer. Wer ein bisschen abwartet, kann dem Monster vor dem Fang dabei zusehen, wie es sanft atmet, sich gelegentlich hin- und herwiegt und ab und zu seinen Bauch kratzt. Der dritte Wurf ist hingegen ein garantierter Treffer.

Event-Relaxos haben eine besondere Sofortattacke, den ziemlich unnützen "Gähner". Dieser lässt sich allerdings über ein Sofort-TM durch einen effektiveren Angriff wie "Schlecker" ersetzen. Wer sich in den letzten Tagen noch nicht eingedeckt hat, sei hiermit gewarnt, dass die Relaxo-Schwemme am Montagabend endet, um 22 Uhr.

Pokélender 27. Mai bis 18. Juni Raid-Gegner Cresselia (ab 22 Uhr) 4. bis 11. Juni Abenteuerwoche (ab 22 Uhr) 8. Juni (Samstag) Community Day: Bummelz 13. bis 16. Juni Go Fest 2019 USA (Chicago) 18. bis 27. Juni Raid-Gegner Kyogre (ab 22 Uhr) 27. Juni bis 10. Juli Raid-Gegner Groudon (ab 22 Uhr) 4. bis 7. Juli Go Fest 2019 Europa (Westfalenpark Dortmund) 21. Juli (Sonntag) Community Day 3. August (Samstag) Community Day 6. bis 12. August Pikachu Outbreak & Go Fest 2019 Japan (Yokohama)

(olb)