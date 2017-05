Das AR-Spiel Pokémon Go bekommt das zweite Event in diesem Monat: In der "Abenteuerwoche" sollen verstärkt Monster des Stein-Typs auftauchen; außerdem finden Kumpel viermal so oft Bonbons wie sonst. Und dann gibt es noch Sonderangebote im Shop.

Zum zweiten Mal in kurzer Folge zieht Niantic die Event-Karte, um die Spielergemeinde des Smartphone-Spiels Pokémon Go bei Laune zu halten. Vom 18. bis 25. Mai findet jetzt die "Abenteuerwoche" statt. Pokéstops sollen mehr Items abwerfen, Kumpel-Pokémon sollen viermal so oft Bonbons finden und der In-Game-Shop verkauft Pokébälle zum halben Preis.

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass die Entwickler das "Gras-Festival" ausriefen. Hierfür wurden die AR-Landkarten mit Gras-Pokémon geflutet. Für die Abenteuerwoche sind wiederum Gestein-Pokémon angekündigt: In Aussicht gestellt wurden Amonitas und Amoroso, Kabuto und Kabutops sowie das ansonsten sehr seltene Aerodactyl, ein lila Urvogel. Einige Spieler haben das Event deshalb schon in "Stein-Festival" umgetauft.

Bild 1 von 17 Pokémon Go: Gesteins-Pokémon (17 Bilder) Aus dem freundlich guckenden Kleinstein entwickelt sich ein...



Es bleibt abzuwarten, ob in der kommenden Woche auch andere Monster vom Typ Gestein auftauchen: Es gäbe da noch Kleinstein mit den Entwicklungsstufen Georok und Geowaz, Rihorn und Rizeros, Onyx und Magcargo – vom Mogelbaum ganz zu schweigen. Power-Spieler schmerzt am meisten, dass in der Ankündigung keine Rede von Larvitar und dessen Entwicklungsstufen war: Despotar ist eines der wenigen Monster der im Februar veröffentlichten 2. Generation, die in Arenen ganz oben bestehen können. Aber in der Ankündigung des Gras-Festivals stand ja auch kein Wort davon, dass man die nächsten Tage an jeder Ecke auf ein Owei treten würde.

Niantic startet seine Events offiziell immer um 13 Uhr PDT (Pacific Daylight Time), auch wenn die neuen Monster oft schon eine Stunde früher freigelassen werden. Demnach beginnt die Abenteuerwoche in Deutschland vermutlich wieder um 21 Uhr und endet sieben oder acht Tage später gegen 22 Uhr. Das Gras-Festival lief einen Tag länger als angekündigt – man darf sich also überraschen lassen, wie lange der kommende Stein-Regen hält.

Ach ja... es soll wieder eine neue Kopfbedeckung geben, einen Abenteuerhut. Passt vermutlich gut zur Karpador-Mütze vom Wasserfestival. (Zum Gras-Festival hätte es eine Dreadlocks-Perücke geben sollen. Ich mein ja nur.)

Und weiter?

Nach der Veröffentlichung der App-Version 0.63.1 Ende der vergangenen Woche warten Spieler weiterhin auf die in Aussicht gestellten Umwälzungen bei den Arenakämpfen.

Ein Blick in den Code des Android-Updates förderte neue Anticheat-Maßnahmen zutage, mit deren Vorstufe die Pokémon-Go-Entwickler schon während des Gras-Festivals experimentiert hatten. Dabei handelte es sich um eine Maßnahme gegen "Sniper", die per GPS-Cheat zu fernen Orten teleportieren, um dort im Vorbeigehen seltene Pokémon zu fangen.

Nebeneffekt des ersten Versuchs war allerdings eine Kaskade enttäuschter Spieler, denen mehrere Stunden Tag lang grundlos jedes Pokémon davonlief. Es bleibt zu hoffen, dass Niantic diesmal eine Maßnahme entwickelt hat, die wirklich nur Schummler trifft. (ghi)