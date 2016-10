Das jüngste Update des Smartphone-Spiels Pokémon Go bringt fast nur kosmetische Änderungen. Interessanter ist die Ankündigung des ersten Pokémon-Events: Zu Halloween sollen mehr Gruselmonster erscheinen und die Kumpel doppelt so viele Bonbons finden.

Vor einer Woche hat Entwickler Niantic mal wieder die Spawn Points neu gewürfelt – das sind die Orte, an denen bei Pokémon Go in unterschiedlichen Intervallen neue Pokémon auftauchen. Seitdem erscheinen vermehrt seltene Monster im Tracker, auch merklich mehr Pokémon höherer Entwicklungsstufen.

Pokémon-Fuhre zu Halloween

Anlässlich des US-amerikanischen Halloween-Brauchs sollen sich ab Mittwoch, den 26. Oktober, sieben Tage lang verstärkt "gruselige" Pokémon materialisieren – dazu gehören erstmal die "Geister" Nebulak, Alpollo und Gengar, aber auch die Giftflieger Zubat und Golbat sowie die Psychos Traumato und Hypno.

Darüber hinaus sollen alle Pokémon doppelt so viele Bonbons abwerfen wie bisher – sowohl beim Fangen als auch beim Schlüpfen und Verschicken. Der begleitende Kumpel soll jedes Mal zwei Bonbons finden statt wie bisher eines. Damit wollen die Entwickler wohl Spieler auch bei hässlichem Wetter vor die Tür locken. Neue Pokémon sollen allerdings nicht auftauchen – Spieler hatten etwa auf Ditto gehofft. Das Event endet am 1. November.

Symbolische Typenanzeige

In der App selbst ändert sich bei Pokémon Go mit dem jüngsten Update recht wenig: Die meisten Neuerungen sind kosmetischer Natur. In Pokémon Go 0.43.3 zeigt die Monster-Detailseite jetzt mit Symbolen an, zu welchem Typ ein Pokémon gehört. Um hierfür Platz zu schaffen, wurde die KP-Anzeige deutlich verkleinert.

Neben den Angriffen stehen jetzt ebenfalls Icons. So erkennt man auf Anhieb, ob der Angriff zum Typ des Pokémon passt – das steigert die Effektivität des Monsters in Arenakämpfen. Auch sonst wurden einige Bereiche subtil verhübscht, darunter der Anmeldebildschirm und der Kreis um das Pókemon herum, wenn man es zum Fangen antippt.

Jetzt mit bunten Eiern



Eier, die man über unterschiedlich lange Strecken ausbrüten muss, erkennt man jetzt an der Farbe. In der Eier-Liste kann man jetzt schon an den Farben erkennen, nach wieviel Kilometern ein Ei ausschlüpfen wird: 2-km-Eier sind grün, 5-km-Eier sind orange und die seltenen 10-km-Eier violett. Die zurückzulegende Entfernung wird darüber hinaus weiterhin unter dem Ei angezeigt.

Besitzer des Zubehör-Gadgets Pokémon Go Plus werden sich darüber freuen, dass die App jetzt warnt, wenn die eingebaute Knopfzelle leer ist. Bisher ließ sich das nur durch Ausprobieren herausfinden.

Auch diesmal verspricht Niantic für die App "kleine Textkorrekturen" – mittlerweile ein Running Gag in den Release Notes. Hoffentlich kommt in dieser Richtung nochmal ein Update: Der Fauxpas "GRÖßE" ist neu. Android-Anwender, die sich Sideloading zutrauen, können das Update jetzt schon auf einer Website wie APKmirror.com herunterladen. Beim Rest der Welt dürfte das Update zwischen Dienstag und Donnerstag über Google Play beziehungsweise den iTunes AppStore eintrudeln.