Pokémon Go: Das Event zum Film

Crosspromotion heißt das Wort der Stunde: Am Dienstagabend begann ein zehntägiges Event, das den Filmstart von "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" begleitet. Nun erscheinen verstärkt Monster, die auch im Film vorkommen: Der offizielle Event-Trailer zeigt Bisasam, Enton, Flamara, Pummeluff, Snubbull und Tragosso.

Die Event-Ankündigung der Pokémon Company weist zusätzlich auf Griffel hin, von dem auch eine "schillernde" Variante erscheinen soll – sie wird grell pink sein.

Darüber hinaus wurden neue Raid-Gegner und Event-Pokémon als Belohnungen für Feldforschungen angekündigt. Hierzu zeigt der Trailer Gengar, Glurak, Machomei, Relaxo und Schlurp. In einer Szene erscheinen im Hintergrund die legendären Pokémon Dialga und Palkia – da diese aber erst vor Kurzem als Raid-Gegner in Arenen standen, dürften sie wohl nicht gleich wieder herausgeholt werden.

Feldforschungsaufgaben

Ein Twitter-Benutzer, der regelmäßig im Datenfluss des Spiels fischt, will die Feldforschungsaufgaben bereits vorab gefunden haben: Neben direkten Aufgaben, eine bestimmte Anzahl an Griffel, Pummeluff beziehungsweise Snubbull zu fangen, gibt es auch drei etwas verklausulierte Feldforschungen: "Fange ein Saat-Pokémon, das in einem Fluss zu sehen ist", "Fange die Feuer-Entwicklung von Evoli" sowie "Fange das Pokémon vom Typ Wasser, das in einem Rucksack getragen wird". Das ist wohl als Detektivarbeit gedacht (Lösung: Bisasam, Flamara bzw. Enton. Gern geschehen!).

Bei der Go-Schnappschuss-Funktion ersetzt für die Dauer des Events ein Pikachu mit Detektivmütze die reguläre Photobomb-Belohnung Farbeagle. So etwas gab es schon als Aprilscherz: Am 1. und 2. April drängte sich ein Pikachu mit Baseball-Mütze ins erste Bild, wenn man ein Pokémon aus der Pokébox mit der Schnappschussfunktion fotografierte. Es bleibt abzuwarten, ob das Meisterdetektiv-Pikachu jedes Mal beim ersten Foto erscheint oder erst, wie Farbeagle, nach einer zufälligen Anzahl an Foto-Versuchen.

Avatar mit Fan-T-Shirt und Detektivmütze

Spieler können ihren Avatar mit einer Detektivmütze und einem T-Shirt ausstaffieren. (Bild: Niantic)

Echte Fans können ihren Avatar zusätzlich im spielinternen "Style-Shop" mit einem T-Shirt ausstaffieren, auf dem vorne "Detective Pikachu" abgebildet ist, sowie mit einer Detektivmütze, an deren Seiten gelbe Pikachu-Ohren kleben. Zur Herstellung der Mützen wurden keine Pikachu kupiert.

Darüber hinaus verspricht Spiele-Entwickler Niantic für den Event-Zeitraum doppelte Erfahrungspunkte (EP) für gefangene Pokémon. Das Film-Event endet am 17. Mai um 22 Uhr. Der Film "Meisterdetektiv Pikachu" startet in Deutschland am 9. Mai. (olb)