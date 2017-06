Das Smartphone-Spiel Pokémon Go kämpft mal wieder mit Server-Problemen. Betroffen sind Android-Spieler, die sich über den Pokémon Trainer Club einzuloggen versuchen. Es gibt allerdings einen Workaround.

Seit Montagabend melden zahlreiche Spieler des Smartphone-Spiels Pokémon Go, dass die Anmeldung mit Authentifizierungsfehlern scheitere. Betroffen sind augenscheinlich nur Spieler, die sich unter Android über den Pokémon Trainer Club (PTC) anzumelden versuchen.

Wer mit einem Google-Konto angemeldet ist oder auf einem iPhone, der kann ungestört weiterspielen. Unter iOS funktioniert auch die PTC-Anmeldung, was nahelegt, dass das Problem nicht an PTC selbst liegt. Der Ausfall dauert mittlerweile über 12 Stunden.

Downgrade führt zurück ins Spiel



Für PTC-Spieler scheitert unter Android die Anmeldung. Eine Möglichkeit zur Umgehung des Problems liegt in einem Downgrade. Hierfür muss man die Vorversion 0.63.1 von einem vertrauenswürdigen Mirror-Server herunterladen, etwa APKMirror oder APKPure. Als nächstes muss man die Version 0.63.4 lokal deinstallieren, in den Android-Sicherheitseinstellungen die Option "Unbekannte Herkunft: Installation von Apps aus unbekannten Quellen zulassen" aktivieren und dann die heruntergeladene APK-Datei installieren. Mit 0.63.1 funktioniert der PTC-Login auf Anhieb – dafür hat dieser Build diverse andere Probleme.

Uns gelang es jedoch, das Spiel nach erfolgreicher Anmeldung mit 0.63.1 per Google Play auf die aktuelle Version 0.63.4 zu aktualisieren und weiterhin mit PTC in das Spiel zu kommen. Leider konnten wir noch nicht herausfinden, ob das reine Glückssache war oder einen allgemein gangbaren Workaround für die Login-Probleme darstellt.

[Update] Der Workaround funktioniert – aber nur vorübergehend. Nach ca. 4 Stunden verweigert PTC wieder die Anmeldung. Man muss die beschriebene Prozedur also entweder periodisch wiederholen oder bis auf Weiteres bei 0.63.1 bleiben. [/Update]

Das Support-Konto von Niantic auf Twitter hat die Login-Probleme bestätigt und versichert, man versuche der Ursache auf den Grund zu gehen. Seitdem sind auch wieder 12 Stunden vergangen.

Liegts an mir oder am Spiel?

Eines der Hauptprobleme beim Start von Pokémon Go bestand darin, dass die Server immer wieder ausfielen. So sprossen schnell zahlreiche Dienste hervor, die lediglich die Frage beantworteten, ob Pokémon Go gerade erreichbar war oder nicht.

Viele dieser Dienste sind noch aktiv, geben derzeit aber widersprüchliches Feedback. Von Spielermeldungen gespeiste Dienste geben an, PTC sei offline. Direkt die Niantic-Server anpingende Dienste melden, alles sei im grünen Bereich.

Folgende Dienste geben ein gutes Bild der aktuellen Situation:

[Update 20.6.2017, 16:50: Bestätigung des Workarounds und Beschreibung der Einschränkungen] (ghi)