Das Smartphone-Spiel Pokémon Go will an den Hype des vergangenen Sommers anknüpfen: mit einem einwöchigen Event, einem Parkfest in Chicago und Feiern in Europa und Japan. Ach ja, und das lange versprochene Arena-Update kommt auch.

Im Juli wird das AR-Spiel Pokémon Go ein Jahr alt. Die irrwitzigen Nutzerzahlen des vergangenen Sommers wird Niantic wohl nie wieder erreichen, doch für diesen Sommer legt sich das Entwickler-Studio ganz schön ins Zeug.

Nachdem der Mai gleich zwei Events mit sich brachte, ein verlängertes Gras-Wochenende und eine Abenteuerwoche, geht es am 13. Juni mit einer Sonnenwend-Feier weiter. Eine Woche lang sollen sich in der Umgebung vor allem Eis- und Feuer-Pokémon materialisieren.

Offenbar soll die Woche auch Spielern auf die Beine helfen, die Pokémon Go über die kalte Jahreszeig hinweg beiseite gelegt haben: Gezielte Würfe werden mit zusätzlichen Boni belohnt und der In-App-Shop bietet Rabatte auf Glückseier, die für jeweils eine halbe Stunde alle Erfahrungspunkte verdoppeln.

Feiern im Grünen – und im Einkaufszentrum

Im Grant Park von Chicago, USA soll am 22. Juli ein großes "Pokémon Go Fest" stattfinden. Europäer müssen nicht leer ausgehen: Zwischen Juni und September werden Events in diversen Einkaufszentren der Unibail-Rodamco-Kette in Aussicht gestellt. In Deutschland ist das Unternehmen mit 25-Shopping-Centern vertreten, die vor allem in Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen liegen.

Darüber hinaus soll im August in Japan das Event "Pikachu Outbreak" stattfinden. Details wollen die Pokémon-Macher noch nachlegen.

Das langersehnte Arena-Update

Schon mehrfach hatte Niantic seine Unzufriedenheit mit dem Stand des Arena-Kampfsystems bekundet und Besserung in Aussicht gestellt. Seitdem sind mehrere spekulierte Umstellungstermine ohne Änderungen verstrichen.

Status Quo ist, dass die meisten Arenen ausschließlich von fortgeschrittenen Spielern und bis ans Limit hochgezüchteten Monstern belegt sind und die Verteilung stagniert ist. In Social-Media-Kanälen bezichtigen sich Spieler-Teams gegenseitig des Schummelns – tatsächlich geht es bei der Arena-Platzbelegung oft nicht mit rechten Dingen zu.

Jetzt hat Niantic "neue Spielfunktionen" angekündigt, "die sich auf ein kooperatives Spielerlebnis in der realen Welt konzentrieren". Zu deren Vorbereitung sollen die Arenen "vorübergehend für eine kurze Zeit" deaktiviert werden.

In der italienischen Ankündigung der Sonnwendfeier stand hierfür kurzzeitig ein Termin, der 16. Juni – dieser Fauxpas wurde mittlerweile entfernt. Niantic hat aber versprochen, die Deaktivierung der Arenen zeitig bekanntzugeben. Dabei sollen "alle Pokémon zu ihren Trainern zurückkehren" – sprich: Alle Arenen werden geleert. Was danach kommt ... man darf gespannt sein. (ghi)