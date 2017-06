Rechtzeitig zum einjährigen Jubiläum bekommt Pokémon Go ein neues Arena-System spendiert. Die umgreifenden Änderungen bringen neue Belohnungen mit sich – und neue Herausforderungen.

Nach mehreren Ankündigungen soll es heute im Laufe des Tages endlich so weit sein: Alle bisherigen Arenen weltweit werden vorübergehend stillgelegt und "bald" durch neue ersetzt.

In einem Blog-Post hat Entwickler Niantic vorgestellt, wie das neue System aussehen wird: Zunächst einmal werden sich Arenen wie Pokéstops "drehen" lassen, um Items abzuernten. Wurden Arenen bisher durch Trainingskämpfe hochgelevelt, werden sie künftig sechs feste Verteidiger-Plätze bereitstellen, die von unterschiedlichen Pokémon besetzt werden müssen – die Zeiten von Zehner-Arenen mit fünf Heiteira-Vollbremsern sind also vorbei.

Verteidiger verlieren die Motivation



Glurak verlässt die Motivation. In einer Arena deponierte Pokémon verlieren im Laufe der Zeit die Lust am Kämpfen und kehren dann zu ihren Spielern zurück. Dies können Spieler nur verhindern, indem sie regelmäßig in der Arena vorbeisehen und ihre Verteidiger mit Himmihbeeren füttern. Der Füllstand des Herzchens über einem Verteidiger signalisiert dessen verbleibende Motivation.

Angreifer müssen die Verteidiger in der Reihenfolge bekämpfen, in der sie in die Arena gesetzt wurden – also nicht mehr wie bisher in aufsteigender Reihenfolge der Wettkampfpunkte.

Für belegte Arenen werden Spieler künftig mit Orden belohnt, deren Level sich durch weitere Kämpfe erhöhen lässt. Ein höheres Level wird wiederum mit seltenen Gegenständen und anderen Boni belohnt.

Überfälle gigantischer Bosse

Zusätzlich verspricht Niantic einen Raid-Modus, der aber zunächst an gesponserten Arenen mit fortgeschrittenen Spielern getestet werden soll, bevor er allgemein verfügbar wird.

Vor einem Raid leert Niantic die Arena von allen Verteidigern, um dann ein Ei mit einem Timer in die Arena zu setzen. Bei Ablauf des Countdowns können bis zu 20 Spieler gleichzeitig gegen den schlüpfenden Raid-Boss kämpfen.

Allein sind diese Über-Verteidiger nicht zu besiegen: Screenshots zufolge haben Raid-Bosse fünfstellige Wettkampfpunkte (WP), also ein Vielfaches gegenüber regulären Pokémon. Die Angreifer haben fünf Minuten Zeit, um den Boss zu besiegen. Diesen können sie dann fangen – hoffentlich nicht mit derselben WP-Zahl.

Teilnehmer an einem Raid müssen einen "Raid-Pass" besitzen, den sie in Arenen erhalten. Jeder Spieler kann maximal einen kostenlosen Pass mit sich führen, im In-Game-Shop aber weitere Premium-Pässe erwerben.

Neue Bonusgegenstände



Wer eine Arena erobert und hält, bekommt einen Orden. Raid-Siege belohnt Pokémon Go mit zusätzlichen Bonusgegenständen: Goldene Himmihbeeren erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Fangs stärker als die reguläre Variante. Technik-Trainingsgeräte bringen gefangenen Pokémon neue Angriffsformen bei. Einige Trainingsgeräte sind direkt einsatzbereit, andere müssen erst "aufgeladen" werden.

Insgesamt hinterlassen die angekündigten Änderungen einen vielversprechenden Eindruck: Spieler in Außengebieten freuen sich über zusätzliche Items; Arena-Aussitzer müssen neue Methoden zum Coin-Ernten entwickeln und die Raids klingen nach einer spaßigen Idee für Spieler, die nicht durch Stundenpläne oder Kernzeiten anderwertig gebunden sind.

Was es bringt

Auffällig ist in jedem Fall, dass das Arena-Update offenbar nicht entwickelt wurde, um neue Spieler anzulocken oder ehemalige Spieler zurückzuholen.

Stattdessen begegnet Niantic gezielt häufigen Kritikpunkten der verbliebenen Intensiv-Spieler: Mit schlechten Movesets ausgewürfelte Pokémon lassen sich künftig mit Trainingsmaschinen hochpimpen; Arena-Kämpfe dürften durch die sechs festen Slots mit erzwungener Vielfalt schneller und deutlich vielseitiger werden.

Raids bringen jenseits der monatlichen Events zusätzliche Abwechslung ins Spiel. Und Niantic hat eine neue Einnahmequelle: Hardcore-Spieler werden sich kaum mit einem Raid-Kampf pro Tag begnügen wollen. Wer aber mehr will, muss zahlen. (ghi)