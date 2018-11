Pokémon Go feiert Mega-Community-Day

Das Smartphone-Spiel Pokémon Go bläst zur großen Pokémon-Jagd: Von Freitag bis Sonntag sollen die während der vergangenen Community Days fangbaren Pokémon wieder verstärkt zu fangen sein. Wie üblich läuft der Fangmarathon von 11 bis 14 Uhr.

Jeden Monat designiert Entwickler Niantic einen Wochenendtag zum "Community Day", bei dem bisher immer ein ausgewähltes Pokémon für drei Stunden gehäuft auftrat. Entwickelte man das Pokémon innerhalb dieser Zeitspanne, erhielt seine höchste Evolutionsstufe einen Spezialangriff, der bei Arenakämpfen von Vorteil sein konnte.

Elf auf einen Schlag

Am kommenden Wochenende kommen alle elf Community-Day-Pokémon wieder – inklusive der speziellen Spezialangriffe. Die Monster des Wochenendes sind Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Voltilamm, Larvitar und Tanhel (in Pokédex-Reihenfolge). Bei den meisten handelt es sich um "Starter-Pokémon", die Spieler der klassischen Pokémon-Spiele beim Beginn als Anfangs-Monster fangen.

Zusätzlich gelten an allen drei Tagen innerhalb der CD-Zeiten zusätzliche Boni: Für jeden Fang erhalten Spieler doppelte Erfahrungspunkte (EP) und doppelt so viel Sternenstaub wie sonst. Darüber hinaus schlüpfen Eier doppelt so schnell – die zum Ausbrüten benötigte Kilometerzahl wird halbiert. Bei vergangenen Community Days hielten in Pokéstops deponierte Lockmodule drei Stunden statt der üblichen 30 Minuten. Ob das diesmal ebenfalls der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Tipps für Spieler

Wer aus den drei Community Days das Maximum herausholen will, vervierfacht die Fang-Boni, indem er alle halbe Stunde ein Glücksei und ein Sternstück aktiviert – ersteres für die Erfahrungspunkte, letzteres für doppelten Sternenstaub. Voraussichtlich wird Niantic zum Wochenende im spielinternen Shop wieder eine 480 Pokémünzen teure Community-Day-Box anbieten, die solche Bonusgegenstände rabattiert enthält.

Bild 1 von 24 Der Pokémon Go Community Day (24 Bilder) Bisasam macht wenig her, entwickelt sich über den Umweg Bisaknosp aber...

Wenn sich das Spawn-Verhalten an vergangenen Community Days orientiert, ist wieder mit zahlreichen "schillernden" Pokémon zu rechnen ("Shiny") – diese Falschfarben-Monster sind unter Sammlern begehrt und gutes Tauschmaterial unter Freunden. Ob Schiggy wieder eine Sonnenbrille trägt, ist unbekannt.

Für die Arena: Metagross, Despotar und Dragoran

In Parks und an anderen Pokémon-Sammelbecken kommt man womöglich im Laufe der Stunden in die Verlegenheit, nicht genügend Beeren und Bälle zum Fangen aller herumstehenden Monster zu haben. Dann darf man wählerisch werden: Tanhel, Larvitar und Dratini sind aufgrund ihrer mächtigen Entwicklungen Metagross, Despotar und Dragoran für Arena-Kämpfe am Interessantesten.

In die B-Klasse gehören Bisasam, Glumanda und Evoli. Da Evoli beim erst am 27. November beendeten jüngsten Event in Hülle und Fülle zu fangen war, dürften verwöhnte Spieler hier nur noch nach schillernden Evoli Ausschau halten. Entgegen anderer Ansichten sind schillernde Pokémon übrigens stets personengebunden. Wenn ein Spieler ein Pokémon als Shiny sieht, gilt das nicht für andere andere Spieler: Sofern sie alle Level 30 erreicht haben, sehen diese ein Pokémon mit denselben Werten, aber eben nicht unbedingt schillernd.

Geschmackssache sind Feurigel, Schiggy, Endivie, Voltilamm und Pikachu – deren Special Moves sind eigentlich nur für Komplettisten interessant. Einen detaillierten Abriss aller Faktoren, die man beim Community Day beachten kann, liefert unter anderem die englischsprachige Website GamePress.

Insgesamt sollte man aber nicht vergessen, dass Community Days in erster Linie dazu dienen sollen, Spieler zusammenzuführen und gemeinsam Spaß zu haben. Also: Handschuhe mit Touchscreen-Kuppe bereitlegen, Mütze über die Stirn ziehen und die frisch aufgeladene Powerbank nicht vergessen. Drei Stunden Dauerfangen zwingen fast jeden Akku in die Knie. Frohes Bällewerfen! (Gerald Himmelein) / (axk)