Niantic hat Pokémon Go für Apples Computer-Uhr angepasst: Die watchOS-App weist auf Pokémon in der Umgebung hin und stellt Bewegung in den Mittelpunkt – dafür will der Anbieter auch Gesundheitsdaten erfassen.

Die Apple Watch unterstützt Pokémon-Go-Spieler nun bei der Jagd: Version 1.21.2 der iOS-App enthält die im September angekündigte watchOS-App. Die Watch-App von Pokémon Go konzentriert sich auf Workouts und Benachrichtigungen: Spieler können ihre Sessions als Training aufzeichnen, das Schritte, zurückgelegte Strecke und den Kalorienverbrauch ermittelt – sowie zugleich dem Ausbrüten von Eiern dient.

Die Apple Watch informiert mit Mitteilungen unter anderem über Pokéstops und Pokémon in der Umgebung – um letztere zu fangen, muss allerdings zur iPhone-App gewechselt werden. Eine kleines Widget (“Komplikation”) stellt die Strecke bis zum nächsten ausgebrüteten Ei direkt auf dem Ziffernblatt dar.

Zugriff auf Health-App gewünscht

Für die neue Fitnesskomponente können Nutzer Pokémon Go den Zugriff auf Apples Gesundheitsdaten-Schnittstelle HealthKit sowie Apples Health-App einräumen. Die App will Daten zu Aktivitätsenergie, Schritten, zurückgelegter Strecke und Trainingseinheiten sowohl in die Health-App eintragen – als auch aus dieser auslesen. Nutzer können jeweils entscheiden, für welche der Fitnessdaten sie eine Freigabe erteilen.

"Gegebenenfalls speichern wir Health-App-Daten auf unseren Servern im Zusammenhang mit Ihrem Pokémon GO Nutzerkonto", merkt der Hersteller Niantic in der überarbeiteten Datenschutzrichtlinie an. Man nutze diese Daten, um "bestimmte Funktionalitäten des Spiels zur Verfügung zu stellen". Die Health-App-Daten würden nicht zu "Marketing- oder Werbezwecken" eingesetzt, auch landen die Gesundheitsdaten nicht in iCloud, wie die Entwickler betonen – beides ist App-Anbietern von Apple sowieso untersagt.

Pokémon Go für Apple Watch
Pokémon Go auf der Apple Watch erlaubt das Spielen, ohne das iPhone rausholen zu müssen.



Watch-App funktionsreicher als Plus-Armband

Ursprünglich hatte Niantic erklärt, das hauseigene Armband Pokémon Go Plus sei das einzige Wearable zum Sammeln von Pokémon. Das 40-Euro-Bändchen war schnell ausverkauft und wird derzeit auch als “nicht vorrätig” geführt. Mehrere Monate nach der Einführung zählt Pokémon Go zu den umsatzstärksten Apps in App Store und Google Play. (lbe)