Pokémon Sleep: Taschenmonster helfen beim Schlafen

Die neue Pokémon-App spielt sich im Schlafen: Der Rechteinhaber The Pokémon Company hat Pokémon Sleep angekündigt. Die App gibt sich noch sehr mysteriös, Details gibt es kaum. Bekannt ist immerhin, dass mit Pokémon Sleep die Taschenmonster auch im Schlaf trainiert werden können. Vermutlich handelt es sich dabei um die Pokémon, die mit der AR-App Go eingefangen wurden.

Bei Pokémon Sleep handelt es sich um einen Sleep-Tracker, wie ihn auch andere Apps anbieten. Wird das Handy auf die Matratze gelegt kann es dank Sensoren mehr oder weniger genau nachvollziehen, wie ruhig und wie lange der Nutzer schläft. Pokémon Sleep könnte den Spieler für gesunde Schlafgewohnheiten zum Beispiel mit Leveln für die Pokémon aus Pokémon Go belohnen. Wie genau sich The Pokémon Company das vorstellt, ist aber noch unklar.

"Pokémon Go Plus+" angekündigt

Neben der App – die vermutlich kostenlos sein wird – verkauft Nintendo mit dem "Pokémon Go Plus+" noch ein Stück Hardware, das speziell für Sleep ausgelegt ist. Dabei scheint es sich um eine etwas aufgebohrte Variante des Pokémon-Go-Spielzeugs "Pokémon Go Plus" zu handeln, das neben der bisherigen Funktion noch einen eingebauten Schlaf-Tracker besitzt. Die App und das Zubehör sollen 2020 auf den Markt kommen. (dahe)