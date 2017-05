(Bild: Polaroid)

Der Polaroid-Mutterkonzern PLR IP Holdings LLC hat den Besitzer gewechselt: Neuer Eigentümer ist eine Investorengruppe um den Polen Wiaczeslaw "Slava" Smolokowski, der bereits 2012 in das Geschäft mit Sofortbildfilmen einstieg.

Das Unternehmen PLR IP Holdings LLC, zu dem auch die Marke Polaroid gehört, hat den Besitzer gewechselt. Laut einer Pressemitteilung sind die Anteile zu 100 Prozent an eine Investorengruppe um den Polen Wiaczeslaw "Slava" Smolokowski verkauft worden.

Der Verlautbarung zufolge ist Smolokowski bereits Mehrheitseigner der Firma "The Impossible Project". Die hatte nach der Pleite von Polaroid im Jahr 2008 die letzte verbleibende Sofortbildfilm-Fabrik in den Niederlanden übernommen, um die Produktion neu aufzubauen und fortzuführen. 2012 stieg Smolokowski bei The Impossible Project ein – einem Bloomberg-Bericht zufolge investierte er rund 2 Millionen Euro. 2015 wurde sein Sohn Oskar CEO.

Laut Pressemitteilung soll die Polaroid-Zentrale in Minnesota erhalten bleiben, ebenso die Büros in New York und Hong Kong. Für die Zukunft plane Polaroid, weitere internationale Standorte aufzubauen. Es liegen keine Angaben vor, zu welchem Preis die PLR IP Holdings LLC den Besitzer wechselte. (msi)