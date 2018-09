Polen: Störung bei Webhoster home.pl legt nicht nur Websites lahm

Wegen technischer Probleme beim polnischen Webhoster home.pl sind gegenwärtig unzählige Internetseiten und -dienste des Landes nicht erreichbar. Auch verschiedene Dienstleistungen erfahren gegenwärtig Probleme, berichten polnische Medien. Das Tochterunternehmen von United Internet, dessen Website auch nicht erreichbar ist, hat die massiven Probleme via Facebook bereits eingestanden und erklärt, dass an einer Behebung gearbeitet wird. Was genau passiert ist, wurde dabei genauso wenig erläutert wie die noch erwartete Dauer der Störung.

Mobiltickets nicht abrufbar

Betroffen sind nicht nur Webseiten – darunter auch welche von Medien –, sondern beispielsweise auch der Bezahldienst SkyCash. Deswegen können darüber gegenwärtig keine Tickets für Bus und Bahn gekauft werden, bereits gekaufte Tickets können für eine Kontrolle nicht angezeigt werden. Ähnliche Probleme haben auch regionale Angebote.

E-Mail-Postfächer, die bei home.pl gehostet werden, sind verschiedenen Medienberichten zufolge derzeit ebenfalls nicht zugänglich. Sogar der Webhoster selbst ist auf diesem Weg derzeit nicht erreichbar. Nicht zugänglich sind in vielen Fällen auch Internetshops, die ihre Kunden auf Social Media über die Probleme informieren. (mho)