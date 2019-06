Polizei hebt größten Drogen-Onlineshop aus

Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität in Deutschland gelungen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, wurde der deutschlandweit größte Drogen-Onlineshop nach monatelangen Ermittlungen abgeschaltet. Dort wurden insbesondere synthetische Drogen wie Ecstasy, MDMA und Amphetamin, außerdem Heroin, Kokain und Cannabis angeboten, die Käufer bezahlten mit Bitcoin. Neben dem eigenen Onlineshop sollen mutmaßlichen Täter auch über den Online-Marktplatz "Wall Street Market" im Darknet Drogen angeboten und verkauft haben.

Elf mutmaßliche Verantwortliche der Plattform seien wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden, teilte das BKA mit. Als Hauptverdächtiger gilt nach Angaben der Ermittler ein 26 Jahre alter Mann, der den Drogen-Onlineshop mit der Bezeichnung "Chemical Revolution" im September 2017 aufgebaut und anschließend mit weiteren Tatverdächtigen gemeinsam betrieben haben soll. Der Mann stamme aus dem Landkreis München.

Nachdem im Frühjahr 2018 ein 26-jähriger Tatverdächtiger aus Brandenburg an der Havel festgenommen worden war, hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Verdächtigen wurden knapp 50 Kilogramm Amphetamin, 16 Kilogramm Cannabis, 2 Kilogramm MDMA, 900 Gramm Kokain, 600 Gramm Heroin sowie eine "hohe Anzahl" an Ecstasy-Tabletten und LSD-Trips sichergestellt. Der Tatverdächtige habe die Drogen für "Chemical Revolution" aufbewahrt und für den Versand vorbereitet haben. Während der anschließenden umfangreichen Ermittlungen seien zehn weitere mutmaßliche Angehörige der Tätergruppierung identifiziert und festgenommen worden. (anw)