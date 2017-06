(Bild: otsaw.com)

Dubai will eine "Smart City" sein. Dazu gehört nun auch, Sicherheitsroboter auf ihren Straßen patrouillieren zu lassen.

In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll noch in diesem Jahr ein Polizeiroboter durch die Straßen fahren. Das Miniaturgefährt mit Geischtserkennungssoftware soll selbstständig unterwegs sein und nach Kriminellen und Verdächtigen Ausschau halten und diese verfolgen, heißt es in einer Mitteilung.

Eingesetzt werden soll der Sicherheitsroboter O-R3 der US-Firma Otsaw. Er ist unter anderem mit Laserscanner, Wärmebildkamera und Lidar ausgerüstet. Außerdem führt das kleine Auto eine Drohne mit, die von der Polizeizentrale aus gesteuert werden kann.

Dubais Polizeichef Abdullah Khalifa Al Marri unterzeichnete nun eine Einverständniserklärung, laut der die Polizeiroboter zum Ende dieses Jahres geliefert werden sollen. Er erläuterte in einer Pressekonferenz, die autonome Patrouille könne während der Fahrten Live-Videos zur Einsatzzentrale übertragen. Das Fahrzeug ermögliche auch Telefonate zwischen Personen und der Polizei.

Die arabische Stadt ist weltweit die erste, die autonome Polizisten einsetzen will. Insgesamt zeigt sich Dubai moderner Technik aufgeschlossen. So plant die Stadt, Lufttaxis einzusetzen . Vor drei Jahren testete die dortige Polizei die Datenbrille Google Glass . Für derlei Projekte wurde die Initiative Smart Dubai in die Welt gesetzt.

