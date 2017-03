Die Sex-Seiten Pornhub und YouPorn verschlüsseln ihre Inhalte mit HTTPS. Die Sicherheitsmaßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem gerade in den USA über die Privatsphäre im Netz gestritten wird.

Die beiden populären Pornoseiten Pornhub und YouPorn liefern ihre Inhalte ab sofort verschlüsselt aus. Während Pornhub ab sofort HTTPS standardmäßig einsetzt, will die Schwesterseite YouPorn am 4. April nachziehen. Beide "Seiten mit pornografischem Inhalt" (Wikipedia) gehören zum Unternehmen MindGeek, das diverse große Sex-Sites betreibt.



Tatsächlich: Pornhub ist ab sofort verschlüsselt erreichbar.

The Internet Is For Porn

Laut Google gehören Pornhub und YouPorn zu den 100 meistbesuchten Websites im Netz. Wie VentureBeat nachgezählt hat, enthält die Liste 11 "Erwachsenen-Websites", von denen aber nur 3 HTTPS einsetzen. Nächste Woche sind es dann immerhin 5.

Pornhub hat laut eigener Angaben täglich mehr als 70 Millionen Besucher. Deren Privatsphäre wolle man "maximal schützen", versicherte Corey Price, Vice President bei Pornhub, in einem Statement. Der Besuch der Seite bleibe dank HTTPS "streng vertraulich". Die Sicherheitsmaßnahme kommt wenige Tage nachdem das US-Abgeordnetenhaus beschlossen hat, dass amerikanische Internetprovider auch weiterhin die Online-Aktivitäten ihrer User überwachen, speichern, auswerten und zu Geld machen dürfen. Trotz HTTPS erfahren die Provider zwar weiterhin, ob ihre Kunden täglich Pornhub besuchen. Verborgen bleibt aber, was genau sie sich auf der Seite angeschaut haben.

Pornhub liegt die Sicherheit seiner Kunden offenbar am Herzen: Seit knapp einem Jahr zahlen die Betreiber Belohnungen für entdeckte Sicherheitslücken. Zwischen 50 und 25.000 US-Dollar gibt es für Lücken, die innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung und exklusiv über HackerOne an Pornhub gemeldet werden. In die Kritik gerieten die Betreiber jedoch, weil sie die Belohnungen nicht schnell genug ausgezahlt hätten. (dbe)