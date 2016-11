Wie aus der Note-7-Asche entstiegen: Huawei bringt eine Variante des Mate 9, bei dem Display und Rückseite abgerundet sind. Auch die Display-Technik ist eine andere als beim Mate 9, der Preis passt zum Porsche.

Huawei hat am Donnerstag neben dem 6-Zoll-Smartphone Mate 9 eine Variante vorgestellt, die ein kleineres Display mit höherer Auflösung sowie abgerundete Ränder hat: Das Porsche Design Mate 9 erinnert so an das Samsung Note 7, das aufgrund von Akkuproblemen vom Markt genommen wurde.

Das Display zeigt 2560 × 1440 Punkte auf 5,5 Zoll Diagonale in farbstarker OLED-Technik. Es ist an den Längsseiten nach hinten gebogen. Die Geräterückseite biegt sich genauso nach vorne, sodass das Gerät wie das Note 7 schmaler wirkt und besser in der Hand liegen dürfte als herkömmliche Smartphones. Gebogene Displays haben auch andere Smartphones wie das Samsung Galaxy S7 Edge, aber eine so deutlich gebogene Rückseite gabs bisher nur beim Note 7.

Bild 1 von 5 Huawei Mate 9 Porsche Design (5 Bilder) Das Huawei Mate 9 wird es auch in einer äußerlich deutlich anderen Version mit abgerundetem 5,5-Zoll-Display geben.

(Bild: Huawei)

Der Prozessor bleibt der gleiche HiSilicon Kirin 960 wie beim Mate 9, auch kommt die gleiche Zweifach-Kamera mit einem 12-MP-Farbsensor und einem 20-MP-Schwarzweißsensor zum Einsatz; letzterer soll die Kontraste verbessern, beim Digitalzoom helfen und künstliche Unschärfe erzeugen. Der Fingerabdruck-Sensor liegt anders als beim Mate 9 nicht auf der Rückseite unter der Kamera, sonder vorne.

Mit 6 GByte Hauptspeicher und 256 GByte Flash ist das Porsche-Mate üppig ausgestattet. Der Typ-C-Anschluss kann USB 3.0; das Gerät ist nur 7,5 Millimeter dick und 169 Gramm schwer. Huawei will das Smartphone ab Ende Dezember in den Porsche-Design-Läden für 1360 Euro verkaufen. (jow)