Der deutsche Autobauer Porsche will es Auto-Besitzern künftig ermöglichen, für ihr Fahrzeug "over-the-air" neue Funktionen nachzurüsten. Im Abo oder als Einzelkauf könnten sie ihrem Porsche so beispielsweise mehr PS spendieren.

Porsche will vermehrt zusätzliche Funktionen für seine Autos als Software-Update "on demand" anbieten. Das sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Lutz Meschke und verwies dabei auf den Bereich des autonomen Fahrens. In einer Pressemitteilung bezeichnete er es als denkbar, dass sich Porsche-Besitzer nachträglich Module für autonome Funktionen herunterladen, entweder einmalig gegen eine Gebühr, im Rahmen einer Flatrate oder im Abo. Andererseits könnten so durch eine angepasste Software auch ein paar zusätzliche PS aus dem Motor gekitzelt oder eine andere Fahrwerksabstimmung eingesetzt werden. Vor einer langen Nachtfahrt könnte online auch dynamisches Scheinwerferlicht geordert werden.

Vom Rennfahrer kutschiert werden

Eine noch weitergehende Idee sei etwas, was intern "Mark-Webber-Funktion" genannt werde. Kunden könnten dabei auf eine Rennstrecke wie den Nürburgring fahren und den Ex-Rennfahrer dort virtuell das Steuer übernehmen lassen. Per Software-Update lernt der Porsche dafür, den Kurs so abzufahren, wie Webber ihn fahren würde: "Diese Daten nutzt dann das autonome Fahrzeug und fährt den Kurs identisch nach." Der Fahrer könnte davon lernen und versuchen, sich dem Idealkurs und der Renngeschwindigkeit anzunähern. Für die dafür nötige App könnte Porsche durchaus einen einen vierstelligen Betrag verlangen, meint Meschke. Immerhin bezahlten viele schon jetzt für eine Runde auf der Rennstrecke.

Insgesamt klingen die Pläne sehr nach dem, was beispielsweise aus der Videospielebranche bekannt ist. Auch dort können einmal erworbene Produkte gegen nachträgliche Zahlungen und im Rahmen sogenannter DLC erweitert werden. Zwar können viele PKW bereits jetzt nachträglich um Funktionen ergänzt werden, dazu ist aber noch ein Werkstattbesuch nötig, bei dem Techniker die gewünschten Updates freischalten. (mho)