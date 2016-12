(Bild: dpa, Michael Reichel/Archiv)

Kunden der Postbank können derzeit am Terminal keine Überweisungen durchführen. Online und telefonisch seien Transaktionen aber abwickelbar, versichert das Finanzunternehmen.

Kunden der Postbank können derzeit am Terminal keine Überweisungen durchführen, berichtet der Berliner Tagesspiegel unter Berufung auf einen Postbank-Sprecher. Am Sonntag habe die Störung bereits Berliner Filialen lahmgelegt, seit Montag komme es zu bundesweiten Störungen. Die Funktion "Überweisungen" wurde abgestellt und ist bis auf weiteres nicht am Terminal anwählbar. Onlinebanking-Nutzer können ihre Überweisungen im Web weiterhin ausführen, Kunden ohne Online-Zugang setzen besser auf den telefonischen Überweisungs-Service oder füllen in der Filiale einen Papiervordruck aus, rät das Unternehmen.

Das Kreditinstitut ließ gegenüber dem Tagesspiegel verlauten, dass es sich um einen Software-Fehler handle, an dem die IT-Abteilung bereits arbeite. Betroffen sei nur die Überweisungs-Funktion. Kontoauszüge können weiterhin gedruckt werden, auch Daueraufträge würden weiterhin laufen und könnten am Filial-Bildschirm bearbeitet werden. Auf einem Störungsradar gehen seit Dienstagmorgen um 11 Uhr die meisten Meldungen zu Störungen bei der Postbank ein.

Update soll im Laufe des Tages eingespielt werden

Der Vorfall erinnert nicht zuletzt an die IT-Panne der Deutschen Bank im Herbst 2016: Beim Blick auf ihr Girokonto waren Kunden überrascht: Bei der Anzeige von Umsätzen vom Vortag kam es zu Verzögerungen. Ab der Mittagszeit war die Störung laut dem Geldinstitut wieder behoben.

Im Laufe des Tages wolle man nun ein Update testen und anschließend auf alle Terminals überspielen. "Wann dies sein wird, kann ich derzeit noch nicht sagen", sagte der Postbank-Sprecher gegenüber dem Tagesspiegel. Auf Anfragen von heise online zu den Fehlerdetails und der voraussichtlichen Dauer der Störung steht die Antwort der Postbank zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. (lel)