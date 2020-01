Prepaid-Tarife der Telekom: Mehr Datenvolumen und 5G

Ab dem 3. Februar startet das neue Prepaid-Portfolio der Deutschen Telekom. Die einzelnen Tarife bekommen mehr Datenvolumen und können gegen Aufpreis um eine 5G-Option erweitert werden. Ganz neu ist eine Prepaid-Variante namens "Max", die für 99,95 Euro für vier Wochen unbegrenztes Datenvolumen bietet.

Die Änderungen am Prepaid-Portfolio beginnen beim Tarif MagentaMobil Prepaid M: Hier bekommen Kunden künftig 2 GByte statt 1,5 GByte an Datenvolumen für einen gleichbleibenden Preis von 9,95 Euro pro vier Wochen. Beim Tarif L wächst das Datenvolumen von 2 GByte auf 3 GByte für 14,95 Euro pro vier Wochen, beim Tarif XL von 3 GByte auf 5 GByte für 24,95 Euro pro vier Wochen. Wer die Telekom-App nutzt, kann sich jeweils 500 MByte an zusätzlichem Datenvolumen sichern.

5G für 3 Euro

Bei allen diesen Tarifen kann man eine 5G-Option auf Wunsch dazubuchen, was 3 Euro pro vier Wochen zusätzlich kostet. Ansonsten surft man im LTE-Netz der Deutschen Telekom mit bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Beim neuen Tarif MagentaMobil Prepaid Max ist die 5G-Option bereits in den 99,95 Euro, die alle vier Wochen fällig werden, integriert. Um 5G nutzen zu können, benötigt man neben dem Tarif und Abdeckung auch ein kompatibles Mobiltelefon.

Die Tarife XL und Max bieten außerdem eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze. In den Tarifen M und L sind alle Telefonate ins Mobilfunknetz der Telekom kostenlos, für Gespräche in andere Netze stehen 200 beziehungsweise 300 Freiminuten zur Verfügung.

Keine Änderung gibt es beim kleinsten Tarif MagentaMobil S. Kunden zahlen weiterhin 2,95 Euro für vier Wochen und können dafür ins Telekom-Mobilfunknetz telefonieren. Wer surfen will, muss eine Tagesflat für 1,50 Euro kaufen, die 50 MByte an Datenvolumen enthält. (dahe)