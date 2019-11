Prezi Video hilft beim YouTube-Dreh

Prezi Inc, der Anbieter der gleichnamigen Präsentationssoftware, hat ein neues Produkt im Angebot: Prezi Video. Damit sollen Anwender unkompliziert Videos erstellen, wie sie beispielsweise auf Youtube üblich sind. Der Anwender filmt sich selbst, während er einen Vortrag hält. Unterstützt wird die Präsentation durch Textkästen und grafische Elemente, die über dem aufgenommenen Video liegen.

Der Anwender entscheidet sich zunächst für eine Design-Vorlage, ein sogenanntes Template. Aktuell sind laut Hersteller 54 Vorlagen verfügbar, darunter 11 animierte. Je nach Stilrichtung enthalten sie große oder kleine, verspielt oder sachlich gestaltete Elemente. Die Software wird sie später bei der Aufnahme außerhalb der Bildmitte platzieren, sodass sie den Anwender nicht verdecken.

Präsentationen recyceln

Zur Vorbereitung des Drehs werde die grafischen Elemente mit kurzen Texten versehen, die zum geplanten Vortrag passen. Zusätzlich lassen sich noch Fotos einfügen – entweder ein eigenes Bild oder eins aus dem mitgelieferten, nach Themen durchsuchbaren Material. Alternativ lassen sich auch Inhalte aus bestehenden Prezi- oder PowerPoint-Präsentationen in die Vorlagen einfügen. Auf diese Weise gestaltet der Anwender zunächst beliebig viele Frames, deren Reihenfolge er nachträglich noch ändern kann.

Erst wenn alle Frames vorbereitet sind, geht es an die eigentliche Videoaufnahme. Während nach und nach die Botschaften der einzelnen Frames auf dem Bildschirm erscheinen, sprichtt der Anwender seinen Vortrag in die Kamera. Damit das Ergebnis nicht zu monoton wirkt, kann man während des Drehs zwischen drei Ansichten hin- und herschalten. So sind später abwechselnd nur der Sprecher, der Sprecher plus grafische Elemente oder, vergrößert dargestellt, nur die grafischen Elemente zu sehen.

Teilen oder Streamen

Das fertige Video kann am Anfang und an Ende noch getrimmt werden. Korrekturen oder Schnitte in der Mitte sind allerdings nicht möglich. Nachdem das Filmchen mit einem Titel, Tags und einer Beschreibung versehen wurde, kann man es direkt aus der Anwendung heraus auf Facebook, Youtube, Instagram oder Twitter teilen. Alternativ lässt es sich herunterladen oder über einen Link teilen.

Prezi Video gibt es wie die Prezi-Präsentationssoftware als Webanwendung und als Desktopanwendung. Die Webanwendung läuft nur in Googles Chrome-Browser. Um Videos beispielsweise über Webex, Zoom oder GoToWebinar zu Streamen, wird die Desktopanwendung von Prezi Video benötigt.

Für zahlende Prezi-Nutzer kostenlos

Prezi Video ist ab sofort im Leistungsumfang aller Prezi-Next-Abonnements enthalten. Mit einem kostenlosen "Prezi Next Basic"-Konto lässt sich lediglich ein privates Video erstellen, jedes weitere ist öffentlich zugänglich. Um beliebig viele Videos privat speichern zu können, müssen Anwender mit einem "Prezi Next Basic"-Konto für 24 Euro pro Jahr ein Video-Paket buchen. Mit einem "Prezi Next Standard"-Konto (7 Euro/Monat), einem Plus- (19 Euro/Monat) oder Premium-Konto (59 Euro/Monat) können ohne Aufpreis beliebig viele Prezi-Videos privat gespeichert werden. (dwi)