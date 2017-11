Amazon-Paket: Wenn die Bestellung nicht beim Kunden ankommt, steckt häufig ein Fakeshop dahinter. (Bild: dpa, Henning Kaiser)

Amazon bringt sein "Uber" für private Zusteller nun auch nach Deutschland. Interessierte Fahrer können sich zunächst in Berlin per App für Lieferschichten eintragen und dann dort Amazon-Pakete zustellen.

Private Fahrer können jetzt auch in Deutschland Pakete für Amazon ausliefern: Der Onlinehändler bringt den 2015 eingeführten Dienst "Amazon Flex“ zunächst aber nur nach Berlin. Fahrer sollen dabei per App die Zustellaufträge bekommen und sich frei für je vierstündige Lieferschichten an 6 Tagen der Woche eintragen können. Amazon verspricht dabei einen Verdienst von bis zu 64 Euro pro 4 Stunden, also maximal 16 Euro pro Stunde. Weitere Standorte in Deutschland seien geplant.

Als Vollzeitjob tauge Amazon Flex aber nicht, schränkt der Konzern in den FAQ ein, weil die verfügbaren Zustellblöcke von Woche zu Woche schwanken könnte. Es sei "eine flexible Möglichkeit, um in ihrer Freizeit dazuzuverdienen oder ihre Tätigkeit als Teilzeitstelle auszuführen.“ Interessierte Zusteller müssen 18 Jahre alt sein, einen gültigen Führerschein und ein Fahrzeug haben sowie laut FAQ auch eine Hintergrundprüfung durchlaufen haben. Die Mitnahme von Fahrgästen während der Lieferungen ist explizit untersagt.

Um die Fahrer-App herunterladen zu können, muss man zunächst einige Fragen auf der Seite beantworten. Ein Android-Smartphone mit mindestens Android 5.0, 2 GByte RAM, Kamera mit Blitzlicht und GPS wird vorausgesetzt. Oder alternativ ein iPhone 5 oder neuer, auf dem mindestens iOS 9.3.5 läuft. Für den Handelsriesen dürfte Amazon Flex eine einfache Art sein, sich ohne langfristige Einstellungen neue Zustellkapazitäten zu schaffen. Gerade zum Weihnachtsgeschäft wird dank boomenden Onlinehandels wieder eine wahre Paketflut erwartet, die die deutsche Logistikbranche vor eine Kraftprobe stellen dürfte. (axk)