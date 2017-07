Xcor Aerospace hat der gesamten Belegschaft gekündigt weil das Geld knapp ist. Wenige werden auf Werkvertragsbasis weiterarbeiten. US-Präsident Trump hatte kürzlich Xcor-Chef Jay Gibson auf einen hohen Posten im Verteidigungsministerium berufen.

Das private Raumfahrtunternehmen Xcor Aerospace steht vor dem Aus. Mitte Juni folgte Firmenchef Jay Gibson dem Ruf von US-Präsident Donald Trump. Wie bereits unter George W. Bush bekleidet Gibson nun einen hohen Posten im Verteidigungsministerium. Zum Monatsende hat Xcor dann allen Mitarbeitern gekündigt, wie US-Fachmedien berichten. Die Firma war vor allem für den Plan eines zweisitzigen suborbitalen Raumgleiters namens Lynx bekannt.

Since it looks like all the news outlets are reporting it, yes, XCOR terminated its staff last week, which includes me #unemployed