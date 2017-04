iMessage oder FaceTime sind unter iOS beliebte Apps und funktionieren gut. Sind Forderungen, diese und andere Apple-Anwendungen für Android und/oder Windows anzubieten, berechtigt?

Apple verkauft seinen Kunden ein komplettes Ökosystem aus Soft- und Hardware: Der Hersteller kontrolliert, iPhone, Mac oder iPad, liefert das passende Betriebssystem sowie diverse Anwendungen, die es nur für die jeweilige Plattform gibt. Dennoch begibt sich der Konzern zunehmend auch auf andere Plattformen: Apple Music wird beispielsweise schon seit 2015 auch für Android offeriert. Sollte Apple also sein Angebot für Android und Windows ausdehnen?

Die Mac & i-Redakteure Jeremias Radke und Wolfgang Reszel diskutieren die Frage im neuen Mac & i Heft 2/2017, das im Heise-Shop bestellbar ist. Radke findet, Apple sollte sich einen Ruck geben. "Auf meinem iPhone sind zur Zeit sechs Messenger installiert. Die brauche ich nur, weil nicht alle in meinem Bekanntenkreis Apple-Produkte nutzen." Mit iMessage und FaceTime für Android wäre daher für ihn vieles besser. Und: "Das Unternehmen könnte mit einer plattformagnostischen Nachrichten- und Telefonie-App sogar unangefochtener Marktführer der Kommunikation werden."

Radkes Kollege Reszel sieht das anders. "Den Wunsch, per iMessage oder FaceTime wirklich jeden Smartphone-Besitzer erreichen zu können, kann ich durchaus verstehen", meint er. "Doch meiner Ansicht nach stünde bei so einem Projekt zu viel auf dem Spiel." Apple könne seine Software auf fremden Systemen nicht ausreichend kontrollieren. Böse Apps wie Keylogger könnten heimlich Eingaben oder gar den gesamten Bildschirminhalt aufzeichnen. "Bei iOS hingegen ist Apple der Herr im Haus und hat die Kontrolle darüber, welche Apps in den App Store und schließlich auf die Geräte der Nutzer dürfen. Viele sicherheitsrelevante Komponenten stecken zudem nicht in der iMessage- oder FaceTime-App, sondern sind ein weitestmöglich abgeschotteter Bestandteil des Betriebssystems."

Und wie Sie sehen sie die aktuelle Situation? Hat Apple Recht damit, seine Apps nur auf die eigenen Plattformen zu bringen? Oder sollte der Konzern endlich stärker plattformübergreifend arbeiten? Diskutieren Sie mit: