(Bild: dpa, Jens Büttner)

Am Dienstag beschwerten sich Nutzer von Android-Smartphones über massiv erhöhten Energieverbrauch durch die Apps für Facebook und den Facebook-Messenger. Innerhalb weniger Stunden entleerte sich der Akku, selbst wenn die Apps nicht aktiv genutzt wurden.



Die hungrigen Apps

Bild: Screenshot

Viele Nutzer der Facebook-App und der App des Facebook-Messengers haben am Dienstag einen teilweise deutlich erhöhten Akkuverbrauch der Anwendungen bemerkt, selbst wenn die nicht aktiv genutzt wurden. So häufen sich im Google Play Store sowie in User-Foren und auf Reddit Meldungen über das Problem, teils begleitet durch Screenshots des Batterienutzungs-Graphen mit außergewöhnlich hohen Anteilen der Facebook- beziehungsweise der Messenger-App.

Dabei war es offenbar nicht ganz egal, welches Smartphone eingesetzt wurde: Fehlermeldungen gab es besonders für Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 4, LG G5, Nexus 6P, Xperia XZ, Mate 9, Honor 7, Oneplus One, Oneplus 3 und Oneplus 3T.

Problem behoben?

Inzwischen hat der für den Messenger verantwortliche Facebook-Manager auf Twitter erklärt, dass die Ursache für den Stromdurst serverseitig behoben wurde. Dafür spricht, dass es in der Zwischenzeit keine Updates für die beiden Apps gegeben hat, der Strom der Protestmeldungen aber dennoch versiegt ist.

Auf eine c't-Anfrage zu den Ursachen hat sich die deutsche Vertretung von Facebook bislang nicht geäußert. Die Apps für Facebook und den Messenger sorgten in der Vergangenheit immer wieder mal für sich schnell leerende Akkus, sowohl auf Android-Smartphones als auch bei iPhones. (mho)