Produktion des Tesla Model 3 nimmt Fahrt auf

Tesla hat die Produktion seines ersten günstigeren Wagens Model 3 nach den langwierigen Anlaufschwierigkeiten schließlich in Schwung gebracht. Im vergangenen Quartal wurden 53.239 Fahrzeuge des Model 3 gebaut, wie der Elektroauto-Hersteller mitteilte. In den drei Monaten davor waren es noch rund 26.600 Wagen gewesen.

Tesla hatte bei Model 3 erst Ende Juni mit einem halben Jahr Verspätung das Produktionsziel von 5000 pro Woche erreicht. Nun seien in der letzten September-Woche mehr als 5300 Wagen fertiggestellt worden, hieß es in einem Tesla-Bericht an die US-Börsenaufsicht.

80.100 Wagen

Zusammen mit den bisherigen beiden teureren Fahrzeugen Model S und X stellte Tesla über 80.100 Wagen her und lieferte 83.500 Autos an die Kunden aus. Im gesamten vergangenen Jahr hatte das Unternehmen gut 101.000 Fahrzeuge ausgeliefert.

Zugleich hatte Tesla das Problem, dass die Infrastruktur für die Auslieferungen nicht mit der Produktion Schritt halten konnte. Deshalb seien über 8000 bereits gebaute Model-3-Fahrzeuge noch nicht bei ihren Besitzern angekommen.

Das Model 3 gilt für Tesla als Schlüssel, um einen breiteren Markt zu erschließen und nach hohen Investitionen in Entwicklung und Produktion des Wagens profitabel zu werden. Zwischendurch hatte es immer wieder Zweifel daran gegeben, wie gut Tesla die Anlaufschwierigkeiten in Griff bekommen kann. (dpa) / (anw)